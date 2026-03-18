Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 0 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

18.03.2026 22:10
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, evinde karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Zubkov, pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Muçi'ye aktardı. Muçi'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

58. dakikada sağ taraftan Radu'nun ortasına kale önünde iyi yükselen Legowski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

66. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Zubkov'un ortasına kale önünde dokunuşunu yapan Augusto, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

75. dakikada kaleci Felipe'nin hatalı pasında sağ tarafta topu alan Zubkov, pasını ceza yayındaki Onuachu'ya aktardı. Onuachu'nun dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

87. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zubkov, arka direğe orta yaptı. Bu noktada Nwaiwu'nun yakın direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Gökhan Barcın, Bilal Gölen

Eyüpspor: Marcos Felipe, Calegari (Talha Ülvan dk. 78), Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar (Taşkın İlter dk. 85), Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Denis Radu (Ismaila Manga dk. 85), Mateusz Legowski (Raux Yao dk. 78), Angel Torres, Metehan Altunbaş (Lenny Pintor dk. 56), Umut Bozok

Yedekler: Jankat Yılmaz, Luccas Claro, Jerome Onguene, Arda Yavuz, Abdou Sy

Teknik Direktör: Atila Gerin

Trabzonspor: Andre Onana, Ozan Tufan, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Mathias Lövik (Wagner Pina dk. 46), Oleksandr Zubkov (Anthony Nwakaeme dk. 89), Christ Oulai (Benjamin Bouchouari dk. 84), Jabol Folcarelli, Ernest Muçi, Umut Nayir (Felipe Augusto dk. 46), Paul Onuachu (Mustafa Eskihellaç dk. 84)

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce, Okay Yokuşlu, Onuralp Çakıroğlu

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Felipe Augusto (dk. 66) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Metehan Altunbaş, Mateusz Legowski, Taşkın İlter (Eyüpspor), Christ Oulai (Trabzonspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti
İsrail güçleri, Kudüs’te ibadet edenlere saldırdı İsrail güçleri, Kudüs'te ibadet edenlere saldırdı
Netanyahu’dan İran’a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz Netanyahu'dan İran'a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu

21:48
Liverpool-Galatasaray maçının 11’leri belli oldu
Liverpool-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
21:28
2-0 kaybetmişlerdi Demir Egeli Braga’dan muhteşem geri dönüş
2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 22:37:27. #7.13#
