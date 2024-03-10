- Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Pendikspor: 1 (Maç sonucu)

Kocaelispor, Tuzlaspor'a mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Kocaelispor, evinde konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maça iyi başlamalarına rağmen mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti. Tuzlaspor Yardımcı Antrenörü Andaç Gürkan Kocabıyık ise zor bir deplasmandan 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.