- Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
GAZİANTEP - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza sahası içi sağında Arda'nın müdahalesi sonrası Fred'in yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi.
49. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Dzeko'nun şutu sağ direkten oyun alanına geri döndü.
59. dakikada rakip yarı sahada ceza sahası önüne kadar ilerleyen Maxim'in uzaktan sert şutunu kaleci Livakovic güçlükle çeldi.
74. dakikada sağ kanattan yapılan ortayı arka direkte Maxim içeri çevirdi, son anda araya giren Bonucci topu uzaklaştırdı.
81. dakikada sol kanatta topla buluşan Szymanski'nin ortasına ceza sahası içinde İrfan Can'ın kafa vuruşu yakın direğin dibinden ağlarla buluştu. 0-1
87. dakikada Szymanski'nin sol çaprazdan uzak köşeye vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.
88. dakikada yapılan orta sonrası Batshuayi'nin kafa vuruşunu kaleci Nita çıkardı.
90+8. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Dragus'un seken topa vole vuruşunu kaleci Livakovic son anda kornere çeldi.
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek
Gaziantep FK: Florin Nita, Mustafa Eskihellaç, Nicolas N'koulou, Papy Djilobodji, Arda Kızıldağ, Salem M'Bakata, Furkan Soyalp (Marko Jevtovic dk. 77), Ogün Özçiçek, Lazar Markovic (Riascos dk. 69), Alexandru Maxim (Oğulcan Çağlayan dk. 89), Denis Dragus
Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, İlker Karakaş, Morais, Ertuğrul Ersoy, Mirza Cihan Ömürcan Artan, Bahadır Gölgeli
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz (Leonardo Bonucci dk. 38), Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Michy Batsuhayi dk. 63), Fred, Cengiz Ünder (İrfan Can Kahveci dk. 63), Sebastian Szymanski, Dusan Tadic (Joshua King dk. 78), Edin Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Lincoln Henrique, Bartuğ Elmaz, Emre Mor
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: İrfan Can Kahveci (dk. 81) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Arda Kızıldağ, Lazar Markovic, Riascos (Gaziantep FK), Batshuayi, İrfan Can (Fenerbahçe)
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