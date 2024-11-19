Trendyol Süper Lig Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig Hazırlıkları Başladı

Trendyol Süper Lig Hazırlıkları Başladı

Trendyol, Göztepe maçı için antrenmanlara başladı. Teknisyen Van Bronckhorst yönetiminde çalışmalar yapıldı.

19.11.2024 14:41
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dört günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maç ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Göztepe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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