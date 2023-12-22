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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında hakemler açıklandı - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında hakemler açıklandı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi müsabakasını Arda Kardeşler yönetecek. Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak diğer maçlarda da hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig\'in 18. haftasında hakemler açıklandı
22.12.2023 - 15:00,  Güncelleme: 15:06
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi müsabakasını Arda Kardeşler yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yarın, 24 Aralık Pazar ve 25 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig'de 18. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın

13.30 Sivasspor - İstanbulspor: Mert Güzenge

16.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Şansalan

19.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan

24 Aralık Pazar

13.30 Konyaspor - Kayserispor: Bahattin Şimşek

16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Arda Kardeşler

25 Aralık Pazartesi

17.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

17.00 Alanyaspor - Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Pendikspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında hakemler açıklandı - Son Dakika
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