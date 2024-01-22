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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor arasında çarşamba günü oynanacak maçta hakem Turgut Doman düdük çalacak. - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor arasında çarşamba günü oynanacak maçta hakem Turgut Doman düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak maçın hakemleri açıklandı. Turgut Doman'ın düdük çalacağı maç, 24 Ocak Çarşamba günü Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig\'in 22. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor arasında çarşamba günü oynanacak maçta hakem Turgut Doman düdük çalacak.
22.01.2024 - 13:38,
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor arasında çarşamba günü oynanacak maçta hakem Turgut Doman düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 24 Ocak Çarşamba günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak olan Antalyaspor - Sivasspor müsabakasının hakemleri açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak. Doman'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Hakan Karabalcık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor arasında çarşamba günü oynanacak maçta hakem Turgut Doman düdük çalacak. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor arasında çarşamba günü oynanacak maçta hakem Turgut Doman düdük çalacak. - Son Dakika
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