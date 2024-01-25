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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. 27 Ocak Cumartesi, 28 Ocak Pazar ve 29 Ocak Pazartesi günleri oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi.

Trendyol Süper Lig\'in 23. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu
25.01.2024 - 15:42,
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı 27 Ocak Cumartesi, 28 Ocak Pazar ve 29 Ocak Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 23. haftanın programı ve hakemler şöyle:

27 Ocak Cumartesi

16.00 Corendon Alanyaspor - Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Adana Demirspor - Hatayspor: Mert Güzenge

28 Ocak Pazar

13.30 Konyaspor - RAMS Başakşehir: Alper Akarsu

16.00 Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

16.00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

29 Ocak Pazartesi

17.00 İstanbulspor - Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Kayserispor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Arda Kardeşler

20.00 Trabzonspor - Tugay Kaan Numanoğlu - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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