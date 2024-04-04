Trendyol Süper Lig'in 31. Haftasında Samsunspor, Pendikspor'u Konuk Ediyor - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 31. Haftasında Samsunspor, Pendikspor'u Konuk Ediyor

Trendyol Süper Lig\'in 31. Haftasında Samsunspor, Pendikspor\'u Konuk Ediyor

Samsunspor ile Pendikspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İlk yarıda yaşanan önemli pozisyonlar arasında Marius'un ofsayt gerekçesiyle golü iptal edilen şutu ve Zeki'nin direğe yakın auta çıkan kafa vuruşu yer aldı. Maçın ikinci yarısı merakla bekleniyor.

04.04.2024 21:26  Güncelleme: 21:30
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor, Pendikspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Nctham'ın ara pasında Marius'un filelere giden şutu, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunu kaleci Okan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

25. dakikada Zeki'nin sağ kanattan ortasında Marius'un kafa vuruşu direğin sağından az farkla auta çıktı.

Hakemler: Bahatttin Şimşek, Emir Eray Eyisoy, Hakan Karabalcık

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Soner Gönül, Ait Bennasser, Flavien Tait, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Moryke Fofana, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Szumski, Bola, Haluk, Schinler, Yunus, Taylan, Osman, Dimata, Raman, Muja

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton Silva, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir, Arnaud Lusamba, Fredrik Midtsjo, Badou Ndiaye, Halil Akbunar, Mame Thiam, Umut Nayir

Yedekler: Burak, Murat, Rassoul, Mert, Diaby, Erdem, Efe, Gökcan, Eze, Erencan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Sarı kart: Umut (Pendikspor) - SAMSUN

Kaynak: İHA

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