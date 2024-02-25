Trendyol Süper Lig: İstanbulspor: 0 Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: İstanbulspor: 0 Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig: İstanbulspor: 0 Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

25.02.2024 19:19
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: İstanbulspor: 0 Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: İstanbulspor: 0 Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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