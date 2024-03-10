Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor evinde Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 Hatayspor: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Altay'ı 4-0 mağlup etti. Altay'ın gol atamadığı maçta Gençlerbirliği'nin gollerini Melih Bostan, Ensar Kemaloğlu (penaltıdan) ve Rahman Buğra Çağıran (2 gol) kaydetti.
Bolu'da düzenlenen 4. Uluslararası Basketbol Turnuvası, Bolulu sporseverlerin yoğun ilgisiyle sona erdi. 9 kadın takımı ve 24 erkek takımın yer aldığı turnuvada, 500 sporcu mücadele etti. Şampiyon olan Kemer Master takımının kaptanı Ebru Zeynep Şaylan, tecrübe ve deneyimin önemini vurguladı.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla birlikte bisiklet sürdü. Eroğlu, bisiklet turu sonrası yaptığı açıklamada, 300 bisikletli vatandaşın katıldığı etkinlikte 10 vatandaşa bisiklet hediye ettiklerini belirtti.
Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde mücadele eden Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, son maçında Merinos Voleybol'u 3-0 yenerek adını play-off finaline yazdırdı. Başkan Rıza Karakaya, takımın başarısından duygusal anlar yaşadığını belirterek Bodrum'a spor tesisleri yapılması gerektiğini vurguladı.
Şehitkamil Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2024 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Organizasyondan büyük bir başarıyla ayrılan WCM Elif Zeren Yıldız, şampiyonluk kupasını depremde hayatını kaybeden vatandaşlara armağan etti. Şampiyonaya katılan ve dereceye giren tüm sporcular kutlandı. Şehitkamil Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu yetkilileri teşekkür edildi.
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde ODTÜ Teknokent Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 16-0 mağlup ederek farka koştu. Şampiyonluğu hedefleyen takım, galibiyeti onursal başkanlarına armağan etti.
Pınar Karşıyaka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 93-87 yenerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 22. hafta mücadelesinde galip geldi. İlk 5'teki oyuncularının tümünün sayı bulduğu Pınar Karşıyaka, maça üstün başladı ve farkı koruyarak galibiyete ulaştı.
Pınar Karşıyaka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 93-87 yenerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 22. hafta mücadelesinden galip ayrıldı. İlk 5'teki oyuncularının tümünün sayı bulduğu Pınar Karşıyaka, maça üstün başlayarak farkı korudu ve galibiyete ulaştı.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, karate sporunda Türkiye birinciliği elde eden 11 yaşındaki Asude Elif Doğan'ı evinde ziyaret etti. Doğan, Gençlik Merkezi'ndeki karate kursunda eğitim alarak birçok madalya kazandı. Başkan Asya, Doğan'ı evinde ziyaret ederek başarılarının devamını diledi ve öneri ve tavsiyelerde bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde antrenman yaparak maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda ısınma hareketleri, top kapma, pas ve pres çalışmaları gerçekleştirildi. Yenileme çalışması yapan futbolcular ise dünkü maçta 90 dakika forma giymişti. Sivasspor, yarın izin yapacak ve 12 Mart Salı günü hazırlıklarına devam edecek.
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