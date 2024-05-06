Trendyol Süper Lig: Konyaspor 0 - Fenerbahçe 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Konyaspor 0 - Fenerbahçe 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı ve puanları paylaştılar.

06.05.2024 22:57  Güncelleme: 23:18
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- Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

KONYA - Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Tadic'in sol kanattan ceza alanı içerisine yaptığı ortada Dzeko, kafayı vururken top az farkla dışarı çıktı.

61. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında ceza alanı içinde Dzeko şutunu çekerken, kaleci Slowik gole izin vermedi.

62. dakika Szymanski'nin ara pasına hareketlenen Dzeko kaleci ile karşı karşıya kaldı. Dzeko'nun şutunda kaleci Slowik topu kornere çeldi.

69. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Tadic ceza alanına orta açtı. Topa iyi yükselen Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

75. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in ortasında ceza alanı içerisinde Dzeko kafasıyla topu Batshuayi'ye aşırdı. Batshuayi'nin kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

89. dakikada Konyaspor'un atağında Boanteng ceza alanı önünde şutunu çekti. Kaleci Livakovic'ten dönen topu tamamlayan Ndao'nun şutunda top meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR kontrolü sonrası gol ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz (Cebrail Karayel dk. 66), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Ndao (Muhammet Demir 90+1), Nzonzi, Soner Dikmen (Damjanovic 90+1), Oğulcan Ülgün (Prip dk. 76), Çikalleshi (Boateng dk. 76)

Yedekler: Deniz Ertaş, Niangbo, Cicaldau, Yunus Mallı, Kahraman Demirtaş

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel (Mert Müldür dk. 51), Rodrigo Becao (Çağlar Söyüncü dk. 46), Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci (Cengiz Ünder dk. 52), Mert Hakan Yandaş (Batshuayi dk. 46), Dusan Tadic (Serdar Dursun dk. 80), Edin Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, King, Miha Zajc, Rade Krunic, Efekan Karayızı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sarı kartlar: Ahmet Oğuz, Slowik, Ndao, Muhammet Demir (Konyaspor), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Konyaspor 0 - Fenerbahçe 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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