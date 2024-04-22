- Trendyol Süper Lig: Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
10. dakikada Szymanski, ceza sahasına yakın bir noktadan kaleyi hedef aldı. Defansın müdahalesiyle top az farkla dışarı çıktı.
13. dakikada Uğur'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Manaj dokundu, top ağlarla buluşsa da ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
27. dakikada Ali Şaşal Vural'ın uzaklaştırmak istediği topu kontrol eden Tadic, ceza alanı dışından kaleye gönderdiği top az farkla dışarı çıktı.
34. dakikada Dzeko, ceza sahası içerisinde İrfan'dan aldığı topla kaleyi hedef aldı. Ali Şaşal Vural topu çıkartmayı başardı.
41. dakikada Koita ceza sahasının sol çaprazından kaleyi hedef aldı. Livakoviç çıkartmayı başardı.
45+2. dakikada Ferdi'nin pasında topla buluşan Fred, ceza alanı sol çaprazından yaptığı sert şutla topu ağlarla buluşturdu. 0-1
Hakemler: Cihan Aydın, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Poungouras, Camara, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Menig, Manaj
Yedekler: Nikolic, N'jie, Burak Kapacak, Emrah Başsan, Kvet, Alaaddin Okumuş, Caktas, Ziya Erdal. Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Yedeler: İrfan Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, King, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Atunga, Krunic, Serdar Dursun, Efekan Karayazı
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Fred (dk. 45+2)(Feherbahçe)
Sarı kart: İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
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