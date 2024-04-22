Trendyol Süper Lig: Sivasspor 0 - Fenerbahçe 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Sivasspor 0 - Fenerbahçe 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fred'in attığı golle Fenerbahçe öne geçti. İsmail Yüksek sarı kart gördü.

22.04.2024 22:45
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- Trendyol Süper Lig: Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

10. dakikada Szymanski, ceza sahasına yakın bir noktadan kaleyi hedef aldı. Defansın müdahalesiyle top az farkla dışarı çıktı.

13. dakikada Uğur'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Manaj dokundu, top ağlarla buluşsa da ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

27. dakikada Ali Şaşal Vural'ın uzaklaştırmak istediği topu kontrol eden Tadic, ceza alanı dışından kaleye gönderdiği top az farkla dışarı çıktı.

34. dakikada Dzeko, ceza sahası içerisinde İrfan'dan aldığı topla kaleyi hedef aldı. Ali Şaşal Vural topu çıkartmayı başardı.

41. dakikada Koita ceza sahasının sol çaprazından kaleyi hedef aldı. Livakoviç çıkartmayı başardı.

45+2. dakikada Ferdi'nin pasında topla buluşan Fred, ceza alanı sol çaprazından yaptığı sert şutla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

Hakemler: Cihan Aydın, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Poungouras, Camara, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Menig, Manaj

Yedekler: Nikolic, N'jie, Burak Kapacak, Emrah Başsan, Kvet, Alaaddin Okumuş, Caktas, Ziya Erdal. Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Yedeler: İrfan Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, King, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Atunga, Krunic, Serdar Dursun, Efekan Karayazı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Fred (dk. 45+2)(Feherbahçe)

Sarı kart: İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Sivasspor 0 - Fenerbahçe 1 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Sivasspor 0 - Fenerbahçe 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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