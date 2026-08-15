Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1-1 Beraberlik - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1-1 Beraberlik

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Fatih Tekke, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası iyi pozisyonlar bulsalar da 3 puan alamadıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçı kazandıracak pozisyonları bulmalarına rağmen 3 puana ulaşamadıklarını söyledi.

Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Lige üzücü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Önümüzdeki dört maç bundan çok daha zor olacak. İlk yarı maçı bitirmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda yaptığımız büyük bir hata ve sonucunda rakip beraberliği yakaladı. Pozisyonlarımız var, maçı bitirecek pozisyonlar yakaladık. Bugün nasip olmadı. Bugün iyi başlamadık ama oyun olarak ilk yarı planladıklarımızın üstündeydik." diye konuştu.

Penaltı pozisyonunda yapılan hatanın kabul edilemez olduğunu aktaran Tekke, "Yapmamamız gerekiyor. Sadece bir oyuncuya yıkmak mümkün değil ama ortada top bizde, taca doğru giderken bu aşırı istekten, bir an önce top kazanayım isteğinden oluyor. Zamanlama, müdahale şekli... Dolayısıyla cezalandırılıyorsunuz. Bu konuda bireysel olarak tabii oyuncunun da dikkat etmesi lazım. Çünkü kolay olmuyor. Tekrar gol bulmak, oyuna girmek. Bugün pozisyonlarımız var ama olmayınca da olmuyor." ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ruslan öncelikle 6 numarada düşündüğümüz oyuncu değildi. Alternatif olarak 6 numarada da kullanabileceğimiz bir oyuncu ama Tim'in geçen hafta sakatlık ve ameliyatlı bir süreç geçirmesi sonucunda bir hafta boyunca çalıştığımız 6 numara Ruslan'dı. Dolayısıyla bugün de onunla başladık. Beş maçın belki çoğunda böyle başlayacağız. Oulai'nin şu an olmayışını değil de mevcut kadromuzun neler yapabileceğini düşünmemiz lazım. Bugün aslında top bizdeyken özellikle ilk yarı istediğimiz hemen hemen her şey oldu. Trabzonspor'un 1-0 öne geçtikten sonra, öncesinde ve sonrasında oyun kontrolünü eline alıp bunu skora yansıtması gerekiyor. Bu arada da basit hatalar yapılmaması gerekiyor. Bugün bu oldu. Trabzonspor eğer bu sene daha iyi olacaksa bu tip maçlardan puan kaybetmemeli."

Transferle ilgili bir soruya ise 48 yaşındaki teknik direktör, "Alabileceğimiz kontenjandan iki santrfor isteğimiz var, beklentimiz var. Bu arada top rakipteyken sert oynayacak, top kazanabilecek 6 numara olabilir." yanıtını verdi.

Avrupa kupalarında yapacakları maçların ligde oynanan karşılaşmalara benzemeyeceğinin altını çizen Fatih Tekke, "Avrupa'da rakibimizin maçlarını ligin öncesinde de izleme fırsatım oldu. Orta sahasındaki üç oyuncu, kenarındaki oyuncuları, stoperleriyle komple kaliteli, uzun süredir oynamış takım görüntüsü var. Kolay değil. Orada hata yaparsanız cezalandırılırsınız. Avrupa maçlarındaki en temel şey, sadece oyunun bir tarafını iyi oynarsanız maç kazanırsınız, tur atlayamazsınız. Oyunun iki bölümünde de savunmayı çok iyi, sert ve agresif yapmalısınız. Top sizdeyken de çok doğru oynamak zorundasınız. Dolayısıyla buna hazırlanacağız ama eksiklerimiz var. Bugün kazanabilirdik. Oynayacağımız her Avrupa maçında oyunun iki yönünü sonuna kadar iyi oynamak zorundasınız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1-1 Beraberlik - Son Dakika

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