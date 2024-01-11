 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 2 - Samsunspor 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 2 - Samsunspor 0 (İlk yarı)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Benkovic ve Onuachu'nun attığı gollerle Trabzonspor, ilk yarıyı önde tamamladı.

11.01.2024 - 21:54,  Güncelleme: 21:57
Abone Ol

- Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)

TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Trabzonspor, Samsunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Benkovic kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

33. dakikada Alim Öztürk'ün geri pasında araya giren Visca, topu ayağından aşınca kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı korner atışında Onuachu'nun kafa vuruşunu Taylan Antalyalı çizgi üzerinden çıkardı.

45. dakikada Visca'nın sağ taraftan ortasında arka direkte iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Benkoviç, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bakasetas, Edin Visca, Fountas, Onuachu

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Fernandes, Hüseyin Türkmen, Enis Bardhi, Kerem Şen, Umut Güneş, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Enis Destan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Samsunspor: Okan Kocuk, Haluk Mustafa Tan, Lumobir Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Taylan Antalyalı, Bennesser, Carl Holse, Muhammed Gümüşkaya, Emre Kılınç, Mouanddilmadji

Yedekler: Szumuski, Drongelen, Fofana, Soner Aydoğdu, Flavien Tait, Nany Dimata, Zeki Yavru, Enes Albak Osman Çelik, Ercan Kara

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Goller: Benkovic (dk. 21), Onuachu (dk. 45) (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 2 - Samsunspor 0 (İlk yarı)
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Taylan Antalyalı, Trabzonspor, Samsunspor, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 2 - Samsunspor 0 (İlk yarı) - Son Dakika


22:00
Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
21:23
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05
Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04
İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
19:40
Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26
Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu

Son Dakika
22:00 Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
21:23 Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17 Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04 İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
19:40 Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26 Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16 Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 22:29:08. #1.12#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 2 - Samsunspor 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement