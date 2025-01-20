Trendyol Süper Lig: Trabzonspor – Sivasspor Maçında Değişiklikler

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Onvo Antalyaspor'u 5-0 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan ve hafta içinde bazı antrenmanlarda dinlendirdiği Cham'a yedekler arasında yer verdi.

Güneş, Cham'ın yerine Ozan Tufan'ı sahaya sürdü.

Savic 14 maç sonra kadroda

Trabzonspor'da en son 19 Eylül'de Bellona Kayserispor ile oynanan maçta görev yapan Stefan Savic, iyileşmesinin ardından maç kadrosuna alındı.

Ligde son 14 maçta forma giyemeyen Karadağlı oyuncu, 134 gün sonra kadroda yer aldı.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Draguş, Okay Yokuşlu ve Arif Boşluk, forma giyemedi.

Bugün ikinci kez baba olan Uğurcan Çakır da takımın kampına katılarak maça çıktı.

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Papara Park'ta büyük boşluklar gözlenirken az sayıda konuk ekip taraftarı da takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.