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Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de 18. hafta maçları oynanacak - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de 18. hafta maçları oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig ve Kadın Futbol Süper Ligi'nde haftanın programı belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 20, Trendyol 1. Lig'de 18. hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'e 20, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ise 16. hafta müsabakalarıyla devam edecek.

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig\'de 18. hafta maçları oynanacak
12.01.2024 - 10:08,
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Trendyol Süper Lig'de 20, Trendyol 1. Lig'de 18. hafta maçları oynanacak.

TFF 2. Lig'e 20, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ise 16. hafta müsabakalarıyla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Mersin)

13.30 MKE Ankaragücü- Kasımpaşa (Eryaman-Ev sahibi takım seyircisiz)

16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Tüpraş)

14 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Bitexen Antalyaspor- Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Gaziantep FK- Fenerbahçe (Kalyon)

15 Ocak Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor (RAMS Park)

1. Lig

Bugün:

20.00 Sakaryaspor-Göztepe (Yeni Sakarya Atatürk-Ev sahibi takım seyircisiz)

Yarın:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Bodrum FK-Bitexen Giresunspor (Bodrum İlçe)

16.00 Adanaspor- Boluspor (Yeni Adana)

19.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü (Eyüp)

14 Ocak Pazar:

13.30 Manisa FK-Kocaelispor (Mümin Özkasap)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Tuzlaspor (Çorum Şehir)

19.00 Ümraniyespor- Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi Şehir)

15 Ocak Pazartesi:

20.00 Altay-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

13.00 1461 Trabzon FK- Kırklarelispor Futbol (Ortahisar Yavuz Selim)

14 Ocak Pazar:

12.30 Vanspor FK- Bucaspor 1928 (Van Atatürk)

14.00 Diyarbekirspor- Adıyaman FK (Diyarbakır)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-Serik Belediyespor (Zafer)

14.00 Esenler Erokspor- Kırşehir Futbol (Esenler Erokspor)

14.00 Nazilli Belediyespor- Altınordu (Nazilli İlçe)

14.00 Ankaraspor- Beyoğlu Yeni Çarşı (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Karacabey Belediyespor- Ankara Demirspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu- Bursaspor (Mersin)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 İnegölspor-Anagold 24Erzincanspor (İnegöl İlçe)

14 Ocak Pazar:

14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-İskenderunspor (Dağılgan)

14.00 Düzce Can Düzcespor- Uşakspor (Düzce Şehir)

14.00 Sarıyer-Belediye Derincespor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Denizlispor-Amed Sportif Faaliyetler (Denizli Atatürk)

14.00 Menemen FK- Karaman FK (Menemen İlçe)

14.00 Somaspor- Isparta 32 (Soma Atatürk)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Kuzey MarmaraArnavutköy Belediyespor (Iğdır Şehir)

14.00 GMG Kastamonuspor-Etimesgut Belediyespor (Gazi)

Kadın Futbol Süper Ligi

14 Ocak Pazar:

12.00 Fatih Vatanspor-Beylerbeyi (Fatih Mimar Sinan)

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Zeytinköy 2 Nolu Saha)

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Trabzonspor (Şehit Vefa Karakurdu)

12.00 Hakkarigücü-Bitexen Anada İdmanyurduspor (Merzan Şehir)

13.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Mehmet Hayri Özkeçeci)

14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Galatasaray Petrol Ofisi (Vefa)

14.00 ALG Spor-Beşiktaş United Payment (Batur)

14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET- Ataşehir Belediyespor (Osmanlı)

Kaynak: AA
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