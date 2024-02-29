Trendyol Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi iptal edildi - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi iptal edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek 3 sezonu kapsayan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig yayın hakları ihalesinin iptal edildiğini duyurdu. Yayın İhale Komisyonu tarafından teklif bedellerinin yetersiz bulunması nedeniyle ihalenin iptali tavsiye edildi. TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği, yayın ihalesi iptal edildi ve ilgililere yeni teklif verme süresi verildi.

29.02.2024 17:18
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek 3 sezonu kapsayan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig yayın hakları ihalesinin iptal edildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, teklif bedellerinin yetersiz bulunması nedeniyle Yayın İhale Komisyonu tarafından ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alındığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Yayın İhale Komisyonunun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle aldığı ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda yayın ihalesi iptal edilmiştir. TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği Yayın İhale Komisyonunun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart Cumartesi günü saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmiştir."

Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının kapsamı ve sağlanması gereken asgari şartlar hakkında bilgi almak isteyenlerin, en geç 1 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişime geçmesi istendi.

Kaynak: AA

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