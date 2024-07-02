Trezeguet, Trabzonspor'un izni olmadan milli takım kampına katıldı

Spor

Trabzonspor Kulübü'nün, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmesine izin vermediği Trezeguet, kulübün onayı olmadan ülkesinin milli takım kampına katıldı.

Kulüp bu konuda gerekli resmi uyarıları yaparken, oyuncunun herhangi bir sorun yaşamaması için yetkililerin devreye girdiği belirtildi. Bordo-mavili kulübün resmi teklif gelmesi halinde oyuncunun transferine izin vereceği öğrenildi. - TRABZON