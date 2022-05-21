Tribation, yenilenen arayüzünü kullanıcısının beğenisine sundu

Spor kulüpleri ve tüm sporculara katkı sağlamayı hedefleyen Tribation projesi yenilenen arayüzüyle kullanıcısıyla buluştu. Yenilenen arayüzüyle uygulama kullanıcılarından tam not aldı.

Tüm branşlarda amatör sporcular ve profesyonel kulüpler arasında köprü kuracak olan Tribation çalışmalarına üç farklı bölgede devam etmekte. Sporun ve sporcunun dünya çapındaki buluşma uygulaması olma planıyla yola çıkan Tribation, İzmir Spor Kulüpleri Birliği (İZVAK) Vakfı, Göztepe, Altay, Altınordu, Karşıyaka, Menemenspor, Bergama Belediyespor, Düzce Kadın Futbal, Sakarya Voleybol SK ve Sakarya Amatör Sporcular Derneği referanslarıyla sporun buluşma noktası oldu. 2018 Ocak ayında Toronto'da geliştirilmeye başlanan ve Kanadalı bir Türk girişimci tarafından faaliyete geçirilen, İzmir'de ise lokasyonu gerçekleştirilen sporcuların sosyal medyası Tribation, scoutlar, yöneticiler, profesyonel oyuncular başta olmak üzere tüm sporseverler için faaliyetlerine Kanada, Sigapur ve Türkiye'de devam etmekte.

DÜNYA ÇAPINDA BİR FİKİRTribation CEO'su Timur Toramanoğlu, dünya çapında fark yaratacak bir fikir bulduklarını söyledi. Benzersiz ve keşfedilmemiş bir fikri ortaya attıklarını belirten Toramanoğlu, "Milyonlarca gence ve yetişkine dokunacak, onların hayatlarında büyük etki yaratacak bir proje. İletişim kurmak, etkileşimde bulunmak, bilgi alışverişi yapmak ve daha fazlası için dünya çapındaki tüm spor dallarından tüm genç sporcuları tek bir platform altında topluyoruz. İnternet ve telefon aracılığı ile gençlerin keşfedilmesi için fırsat eşitliği yaratmak için Tribation'u çıkardık. Tribation'u geliştirme sürecinde dünya nüfusunun demografisini yaşa göre özetlemek için sporla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilenen toplam taraftar sayısını belirledik. Ardından dünyadaki en popüler spor dallarını ve taraftar sayılarını bulduk" açıklamasını yaptı.SPORCULAR VE SCOUTLAR BİR ARAYA GELECEKToramanoğlu, 2018'de başlayan projenin dört yılda geliştirildiğini belirterek, "Dünyada artık en önemli şey network. Tribation, sporun içerisinde yer alan herkesi tek bir sosyal medya platformunda toplayacak. 48 dil seçeneği bulunan uygulama, yakın gelecekte dev bir platforma dönüşecek" diye konuştu.Tribation'un amacını açıklayan Toramanoğlu, "Tribation'un sporseverlerden sporculara kadar herkesin ve ailelerin ana sosyal medya platforma haline gelmesini hedefledik. Uygulamamız scoutları ve sporcuları bir araya getirecek, amatör veya profesyonel fark etmeksizin herkes için engelleri kaldıracak bir platform olmasını istedik. Tüm bunların sonucunda Tribation'u özgün olarak piyasada rakipsiz bir uygulama haline getirdik" dedi.FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ ORTADAN KALKACAKSpor camiasının en büyük problemi olan fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için yola çıktıklarına değinen Timur Toramanoğlu, "Öncelikle Tribation'a tasarlanmış geleceğin yetenek avcısı programı diyebiliriz. Scoutlar, menajerler ya da kulüpler uygulamanın içindeki arama motorundan ayrıntılı arama-tarama yaparak aradıkları sporcuyu bir tuşla ekranlarında görebilecekler. Birçok amatör sporcu hedeflerine ulaşmadan hayallerine veda etmek zorunda kalıyor, işte tam da burada bizler Tribation olarak inovatif çözümler sunmak adına devreye giriyoruz. İmkanları sınırlı, kendisini göstermek için yeterli networka sahip olmayan amatör sporculara fırsat eşitliği yaratan Tribation, yetenekli sporcular ile yöneticiler arasında köprü görevini üstlenmektedir. Kullanıcılarına kendi yeteneklerini sergileme fırsatı sunan uygulamamızda, sporcular kendi çalışma programlarını ve yeteneklerini menajerlere, antrenörlere ve kulüplere sergileme imkanı bulacaklardır" cümlelerini kurdu.İŞTE UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Uygulamanın özelliklerini anlatan Toramanoğlu, "Tribation tüm cihazlar ve tarayıcılara uygundur. 48 farklı dili destekler ve 56 spor dalını içerir. Anlık mesajlaşma, fotoğraf ve video yükleme, grup etkinlikleri gibi özellikleri içerir. Gerçek zamanlı olarak spor etkinlikleri hakkında kişiselleştirilmiş içerik beslemesi sunar. Derinlik filtreleri ve çok çeşitli özelliklere sahip scout aracı mevcuttur. Keşfedilmeyi istemek ya da istememek kullanıcının tercihine sunulmuştur. Kişilerle doğrudan iletişime geçebilir, anlık düşünceleri hakkında bilgi sahibi olunabilir. Reşit olmayanlar, tüm iletişimlerini izleyebilecek bir vasiden izin almak zorundadır. Uygulama, sporcular ve tüm normal kullanıcılar için ücretsizdir. Scoutlar yerel gelire göre ayarlanmış bir prim ödeyecek içeriklere ulaşabilirler. Scoutların kimliği, erişim verilmeden önce doğrulanır" ifadelerine yer verdi.