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Tribünden istifa sesleri yükseldi! Slavia Prag yenilgisi sonrası Kadıköy'de sadece bir futbolcu alkışlandı - Son Dakika

Tribünden istifa sesleri yükseldi! Slavia Prag yenilgisi sonrası Kadıköy'de sadece bir futbolcu alkışlandı

17.02.2022 23:13

Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a 3-2 yenilen Fenerbahçe'nin tribünlerinden yönetimi istifaya davet eden sesler yükselirken, futbolcular da ıslık yağmuruna tutuldu. Kanarya taraftarı karşılaşmada 1 gol ve 1 asist yapan ve mücadelesiyle beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu'nu alkışladı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de büyük bir yıkım yaşadı. Sarı-lacivertliler mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu. Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede taraftarlar Ali Koç ve yönetimi istifaya davet ederken futbolcuları da ıslıkladı.

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KADIKÖY'DE ALKIŞLAR FERDİ KADIOĞLU'NA

Kadıköy'de taraftarlar özellikle Slavia Prag'ın 62. ve 64. dakikada attığı gollerle skora 3-1'e getirmesinin ardından çılgına döndü. Ali Koç'u istifaya davet eden taraftarlar, sarı-lacivertli futbolcular topla her buluştuğunda ıslıklarla Kadıköy'ü inletti. Taraftarlar yalnızca karşılaşmada 1 gol ve 1 asist yapan Ferdi Kadıoğlu'nu alkışladı.

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Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tribünden istifa sesleri yükseldi! Slavia Prag yenilgisi sonrası Kadıköy'de sadece bir futbolcu alkışlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Tribünden istifa sesleri yükseldi! Slavia Prag yenilgisi sonrası Kadıköy'de sadece bir futbolcu alkışlandı - Son Dakika
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