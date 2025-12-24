Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü

Haberin Videosunu İzleyin
24.12.2025 19:59  Güncelleme: 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
Haber Videosu

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Giresun Kerasusspor ile Watergarden HT arasında oynanan karşılaşmaya son 6,9 saniyede yaşananlar damga vurdu. Tribünlerde yapılan tezahürat sonucu Watergarden HT sporcusu Oğulcan Sevim, tribünlere dönerek şortunu indirdi. Bu anların ardından tribünler karışırken, salon boşaltıldı ve maç boş tribünler önünde tamamlandı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Giresun Kerasusspor ile Watergarden HT karşı karşıya geldi. Karşılaşmada yıllarca unutulmayacak bir olay yaşandı.

TRİBÜNE DÖNÜP ŞORTUNU İNDİRDİ

Mücadelenin son saniyelerinde Watergarden HT oyuncusu Oğulcan Sevim'in tribünlere yönelik hareketi maça damga vurdu. Maç boyunca tribünlerle Watergarden HT oyuncusu Oğulcan Sevim arasındaki gerginlik, karşılaşmanın bitimine sadece 6,9 saniye kala zirveye ulaştı. Oyunun durduğu ve hakemlerin teknik faul kararı verdiği esnada, Giresunlu taraftarların tezahüratları şiddetlendi.

Tribünlerden yükselen "Serseri Oğulcan" ve "Oğulcan pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" şeklindeki sataşmalara sinirlenen oyuncu, beklenmedik bir tepki gösterdi. Sevim, şortunun iplerini çözerek aşağı indirdi. İç çamaşırını düzelttikten sonra giysisini tekrar yukarı çeken oyuncunun bu tavrı, salondaki tansiyonu bir anda yükseltti.

Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü

ORTAM GERİLDİ, SALON BOŞALTILDI

Oğulcan Sevim'in hareketi sonrası tribünlerde büyük bir öfke patlaması yaşandı. Bazı taraftarlar sahaya girmeye teşebbüs ederken, parkeye yabancı maddeler atıldı. Atılan cisimlerden biri, Watergarden HT forması giyen bir başka oyuncuya isabet etti.

Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü

Kerasussporlu basketbolcular ve güvenlik güçleri, öfkeli kalabalığı sakinleştirmekte güçlük çekti. Olayların büyümesi üzerine hakem heyeti salonun boşaltılmasına hükmetti. Yaklaşık 20 dakika duran oyun, tribünlerin tamamen tahliye edilmesinin ardından kaldığı yerden devam etti. Seyircisiz oynanan son 6,9 saniyelik bölümün ardından Giresun temsilcisi parkeden galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Oğulcan Sevim, Basketbol, Basketbol, Giresun, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ömer özdaş ömer özdaş:
    bunun spor culuğunu men edilmesi gerek 135 7 Yanıtla
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    lüzumsuz göt 105 3 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Sporla alakasiz bir hareket cezasiz kalmamali 103 5 Yanıtla
    Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Hayret ilk kez güzel bi yorum paylasmissin. 6 0
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Seyirciler kaşınmış adamda gereğini yapmış. Seyirciyseniz adam gibi izleyi adam gibi tezurat yapın. 51 46 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    amk gavat oğlu gavatı 42 10 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

06:37
MOSSAD’dan gizli operasyon Kritik isim kaçırıldı
MOSSAD'dan gizli operasyon! Kritik isim kaçırıldı
06:25
Gözaltına alınan Sadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü
06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:48:41. #7.13#
SON DAKİKA: Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.