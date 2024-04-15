beIN Sports ekranlarında yayınlanan Trio programında, Fatih Karagümrük- Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlar değerlendirildi.
90+7. dakikadaki Fatih Karagümrük'ün penaltı beklediği pozisyonu yorumlayan ünlü yorumcular, hakemin kararının doğru olduğunu belirtti.
Ünlü yorumcuların görüşleri şöyle;
Deniz Çoban: Maç bitmeye yakın. Çok tartışmalı bir pozisyon. Hakem ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Oyuncu da kabullenmiş, ne yaptığının farkında. Bir adım atsa penaltıyı alacak. Topu ayağından fazla açtı. Eysseric'in sağ ayağına bakın. Taşımak yerine ayağını yerde sürüyerek rakibiyle buluşturuyor, çok öncesinde dizlerini büküyor. Asla penaltı yok.
Bülent Yıldırım: Saniyelerle apayrı yere gidebilecek bir pozisyon. Esysseric, samimi ve iyi niyetli futbolcu profili gibi topu iyi kontrol edip başka şeyleri düşünebilecekken topu ayağından çok açıp, sağ ayağını zeminde kaydırarak temastan önce dizini bükecek ve teması kendisi alacak. Rakibi gözlemiyor, dizini büke büke çok önceden düştü. Açık net bir aldatma. Normal şekilde driplinge devam etse kontrolsüz hamle olacak. Elindeki büyük fırsatı sportmenliğe aykırı davaranarak tepti. Hakemin burada penaltı verdiğini düşünün, saatlerce konuşulacak kaotik bir pozisyon. Bu aldatma. Hakemi kutluyorum.
Bahattin Duran: Hakemi kutluyorum. Bu çok doğru bir karar.
Son Dakika › Spor › Eysseric'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti - Son Dakika
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