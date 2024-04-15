Eysseric'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti - Son Dakika
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Eysseric'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti

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beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının 90+7. dakikasındaki Eysseric'in yerde kaldığı pozisyon tartışıldı. Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, pozisyonun penaltı olmadığı görüşünde birleşti.

15.04.2024 09:36  Güncelleme: 09:43
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beIN Sports ekranlarında yayınlanan Trio programında, Fatih Karagümrük- Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlar değerlendirildi.

EYSSERIC'İN POZİSYONU PENALTI MI?

90+7. dakikadaki Fatih Karagümrük'ün penaltı beklediği pozisyonu yorumlayan ünlü yorumcular, hakemin kararının doğru olduğunu belirtti.

Ünlü yorumcuların görüşleri şöyle;

Deniz Çoban: Maç bitmeye yakın. Çok tartışmalı bir pozisyon. Hakem ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Oyuncu da kabullenmiş, ne yaptığının farkında. Bir adım atsa penaltıyı alacak. Topu ayağından fazla açtı. Eysseric'in sağ ayağına bakın. Taşımak yerine ayağını yerde sürüyerek rakibiyle buluşturuyor, çok öncesinde dizlerini büküyor. Asla penaltı yok.

Bülent Yıldırım: Saniyelerle apayrı yere gidebilecek bir pozisyon. Esysseric, samimi ve iyi niyetli futbolcu profili gibi topu iyi kontrol edip başka şeyleri düşünebilecekken topu ayağından çok açıp, sağ ayağını zeminde kaydırarak temastan önce dizini bükecek ve teması kendisi alacak. Rakibi gözlemiyor, dizini büke büke çok önceden düştü. Açık net bir aldatma. Normal şekilde driplinge devam etse kontrolsüz hamle olacak. Elindeki büyük fırsatı sportmenliğe aykırı davaranarak tepti. Hakemin burada penaltı verdiğini düşünün, saatlerce konuşulacak kaotik bir pozisyon. Bu aldatma. Hakemi kutluyorum.

Bahattin Duran: Hakemi kutluyorum. Bu çok doğru bir karar.

Eysseric\'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eysseric'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ferhat eser: Beşiktaşlıyım ama fenerbahçe şampiyonluğu haketti biz olamadık onlar oldu hayırlı olsun seneye şampiyonluk bizim yalnız kimseye kaptırmayız onu söyliyim :)) 187 247 Yanıtla
  • mauro icardi: AYNI POZİSYON FB LEHİNE OLSAYDI HEPİNİZ NET PENALTI DERDİNİZ. HEMDE SARI KART DERDİNİZ. BU POZİSYON BENCE DE PENALTI DEĞİL. KARAGÜMRÜKLÜ OYUNCU APTAL. ATLAMAYIP 1 ADIM DAHA ATSA ZATEN PENALTI OLACAK. HAKEM BURADA DOĞRU KARAR VERDİ. AMA POZİSYON FB LEHİNE OLSAYDI MEDYADAKİ MAMACILAR DÜŞTÜKTEN SONRAKİ POZİSYONU GÖSTERİP NET PENALTI DİYECEKLERDİ. HAKEMDE VERİRDİ ZATEN 228 150 Yanıtla Yasin Eroglu: Böyle penaltiları genelde gsye veriyorlar, baka bilirsin arife ve h şükür ile terim zamanlarına. 85 136 Yasin Eroglu: Hatta Okan buruğun açıklamaları var. Kampta masaya takılarak penalti çalışması yaptığına dair. 43 85 mustafa sagdic: sen simdi su pozisyona penalti mi diyorsun ? 41 69
  • Cihan CANKAYA: Sıkar biraz fenere karşı penaltı demek 148 111 Yanıtla mustafa sagdic: sence penalti mi ? 37 63
  • süleyman hakan gökşen: GS ya göre kesin penaltıdır. 67 101 Yanıtla Erkan Çaçen: Ya hacı senin gibiler çok komik neden biliyormusun 6 sene hiçbir başarısı olmayan ali koç sizi gs gs diyerek hedefi şaşırtmayı becerisi bir bakin kendinize hiç mi sorgulamiyorsunuz 2 sene önce düşme potasindaki gs 1 sene sonra şampiyon oldu 9 sene fbnin bir tek şampiyonluğu yok uyan fbli ali koç size ben değilim suçlu bunlar diyerek uyuşturur sizi ama senin gibiler hala gs olsaydı der yaziiiiik üzülüyorum sizin gibilere. 215 45
  • süleyman hakan gökşen: iyi de FB lehine hakem 2. kez penaltı verdi, sonra VAR dan döndü... 77 10 Yanıtla
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SON DAKİKA: Eysseric'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti - Son Dakika
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