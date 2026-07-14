Trossard İstanbul\'da Coşkuyla Karşılandı

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Belçikalı futbolcu Leandro Trossard, İstanbul'a geldi.

Hollanda'nın Belçika sınırındaki Maastricht kentinden kulüp başkanı Serdal Adalı'nın da bulunduğu özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 31 yaşındaki milli oyuncuyu 1000'i aşkın Beşiktaş taraftarı coşkuyla karşıladı.

Genel Havacılık Terminali kapısının önünde Beşiktaş taraftarını selamlayan Leandro Trossard, kartal pençesi ile kendisine ait gol sevinci hareketlerini yaparak "Üçlü" çektirdi.

Belçikalı hücum oyuncusu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Harika hissediyorum. Taraftarları gördüğüm için çok heyecanlıyım. Bu karşılama gerçekten inanılmaz. Çok mutluyum. Umarım bana gösterdikleri sevginin karşılığını taraftarlara sahada fazlasıyla verebilirim." ifadelerini kullandı.

Leandro Trossard, ailesiyle birlikte kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.

Transfer görüşmelerinin tamamlanması ve sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesinin ardından Beşiktaş'ın 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.