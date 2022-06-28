TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoda Arap ezgilerinin yer alması büyük tepki çekti! Eleştiriler sonrası video yayından kaldırıldı - Son Dakika
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TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoda Arap ezgilerinin yer alması büyük tepki çekti! Eleştiriler sonrası video yayından kaldırıldı

28.06.2022 14:12

TRT'nin Türk Milli Takımları için hazırladığı video, sosyal medyada ortalığı karıştırdı. Videoda Arap ezgilerinin yer almasına ciddi bir kesim sert tepki gösterirken TRT'de gelen bu eleştiriler üzerine hazırlanan videoyu apar topar sildi.

TRT'nin Türk Milli Takımları için hazırladığı video sosyal medyada tepki çekti. TRT Spor Dijital Olimpiyat köyünde başlığıyla ve Akdeniz Oyunları etiketiyle paylaşılan gönderi kısa süre içerisinde kaldırıldı. Bu gönderinin kısa süre içinde silinmesi tepkilerin önüne geçemedi.

TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoya tepki yağdı! Apar topar sildiler

TEPKİ YAĞDI

TRT'nin paylaştığı bu videoya tepki yağdı. Hazırlanan videonun için Arap ezgileri bulunması yoğun bir tepki aldı. Kısa süre içinde video kaldırılmasına rağmen çok sayıda yorum yapıldı.

TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoya tepki yağdı! Apar topar sildiler
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TRT Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoda Arap ezgilerinin yer alması büyük tepki çekti! Eleştiriler sonrası video yayından kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoda Arap ezgilerinin yer alması büyük tepki çekti! Eleştiriler sonrası video yayından kaldırıldı - Son Dakika
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