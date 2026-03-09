TSF Başkanı Apaydın'dan Erzurum'da Satranç Ziyareti - Son Dakika
TSF Başkanı Apaydın'dan Erzurum'da Satranç Ziyareti

TSF Başkanı Apaydın\'dan Erzurum\'da Satranç Ziyareti
09.03.2026 17:29
TSF Başkanı Fethi Apaydın, Erzurum'daki satranç kahvehanesini ziyaret etti, kültürü destekleyecek projeler açıkladı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Fethi Apaydın, Erzurum'da satranç tutkunlarının bir araya geldiği kahvehaneyi ziyaret etti.

Programları kapsamında kentte bulunan Apaydın, beraberindekilerle Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesi'nde 15 yıldır sıkılıkla 50 yaş üstü kişilerin satranç oynadığı kahvehaneye ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) haberiyle adı duyulan ve sosyal medyada büyük ilgi gören kahvehanedeki vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektiren Apaydın, yaşlı bir kişiyle de satranç oynadı.

Apaydın, AA muhabirine, kahvehanede ortamın sıcak olduğunu ve bunu çok beğendiğini söyledi.

Kahvehanede satranç oynayanların kabiliyetli olduğunu belirten Apaydın, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada burayla ilgili bir haber gördük, o haber çok hoşumuza gitti. Burada yaşatılan bir satranç kültürü var, turnuvaları herkes düzenleyebilir ama satranç kültürünün oluşması ve devam etmesi çok önemli. Burada bir turnuva yapılsın istiyoruz. Potansiyeli yüksek olan illerimiz var. Özellikle doğu illerimizin potansiyeli çok yüksek. Bu kahvehanede doğuştan satranç kabiliyeti var, bu potansiyeli yükseltmek istiyoruz. Buraya küçük bir satranç kütüphanesi yapacağız, teori gelişsin diye teorik kitaplardan göndereceğiz."

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat da kahvehane sahibi Melik Şahin'e satranç kültürünü yaygınlaştırdığı için teşekkür ederek, "Yıllardır vatandaşlarımız burada zamanını satranç oynayarak geçiriyor. Satrancın birleştirici, sağlık için zamanın kaliteli geçirilmesi anlamında çok ciddi faydaları var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

