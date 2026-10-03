TSK Spor Gücü Mersin'de tüm kategorilerde şampiyon oldu, Türkiye rekoru kırıldı - Son Dakika
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TSK Spor Gücü Mersin'de tüm kategorilerde şampiyon oldu, Türkiye rekoru kırıldı

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TSK Spor Gücü Mersin\'de tüm kategorilerde şampiyon oldu, Türkiye rekoru kırıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, TSK Spor Gücü Atış Takımı'nın Mersin'deki Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda tüm kategorilerde şampiyon olduğunu duyurdu. Müsabakalarda Türkiye rekoru kırılırken, yurt dışı baraj puanını geçen bir sporcu milli takıma hak kazandı.

TSK Spor Gücü Atış Takımı, Mersin'de düzenlenen "Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda" 25 m ateşli tabanca ve 50 m ateşli tüfek kategorilerinde ferdi olarak gerçekleştirilen müsabakalarda, tüm kategorilerde şampiyonluk elde etti.

Mersin'de düzenlenen "Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası" düzenlendi. Yarışmaya katılan TSK Spor Gücü sporcularından, Tank Binbaşı Mert Nalbant, 50 metre Ateşli Tüfek kategorisinde 1'incilik oldu ve Türkiye rekorunu kırdı, Muhabere Binbaşı Zeynep Yıldız ise 50 metre Ateşli Tüfek kategorisinde 1'inci olurken, Piyade Binbaşı Eser Koç 25 metre Ateşli Tabanca kategorisinde 1'inci oldu ve Türkiye rekorunu egale etti. Uzman Yardımcısı Şimal Yılmaz ise, 25 metre Ateşli Tabanca kategorisinde 1'inci olurken, Personel Üsteğmen Pelvin Erkan ve Bakım Üsteğmen Serhat Paçal 50 metre Ateşli Tüfek kategorisini 2'incilikle tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TSK Spor Gücü Atış Takımımız, Mersin'de düzenlenen 'Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda büyük bir başarıya imza attı. 25 m ateşli tabanca ve 50 m ateşli tüfek kategorilerinde ferdi olarak gerçekleştirilen müsabakalarda, tüm kategorilerde şampiyonluk elde edildi. Ayrıca 50 m ateşli tüfek kategorisinde yurt dışı baraj puanını geçen Piyade Binbaşı Emrah Ceylan, milli takım adına yarışmaya hak kazandı. Sporcularımızı göstermiş oldukları başarılı performanslardan dolayı tebrik ediyor, kendilerine başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Milli Savunma BakanlığıTürkiyeMersinSporTSKSon Dakika

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