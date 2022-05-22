TSSF Serbest Dalış Indoor Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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TSSF Serbest Dalış Indoor Türkiye Şampiyonası sona erdi

22.05.2022 23:28
TSSF Serbest Dalış Indoor Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Serbest Dalış Indoor Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Serbest Dalış Indoor Türkiye Şampiyonası sona erdi.

ODTÜ Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan organizasyonda yarışlara 16 kulüpten 30'u kadın 81 sporcu katıldı.

Organizasyonda çok sayıda Türkiye rekoru kırıldı.

Yarışlar sonucunda statik apnea kategorisinde genç kadınlarda Suda Fidan, büyük kadınlarda Dilara Özcan, genç erkeklerde Bilal Yalçın, büyük erkeklerde Görkem Gedik, master erkeklerde Birol Özbek birinci oldu.

Paletsiz dinamik apnea kategorisi genç kadınlarda ise yine Sude Fidan, büyük kadınlarda Zeynep Aydemir, master kadınlarda Banu Ağabeyoğlu, genç erkeklerde Bilal Yalçın, büyük erkeklerde Oğuzhan Yeşil, master erkeklerde de Birol Özbek ilk sırayı aldı.

Organizasyon madalya ve plaket törenin ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, Yüzme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TSSF Serbest Dalış Indoor Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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