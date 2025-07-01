Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası, 2 Ağustos Cumartesi günü Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak.
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'de yer alacak MKE Ankaragücü arasındaki karşılaşma Eryaman Stadı'nda yapılacak.
Bu yıl 58. kez düzenlenecek TSYD Ankara Şubesi Kupası'nı, geçen yıl MKE Ankaragücü kazanmıştı.
Son Dakika › Spor › TSYD Ankara Kupası: Gençlerbirliği - Ankaragücü - Son Dakika
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