TSYD'den Kayyım Açıklaması - Son Dakika
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Spor

TSYD'den Kayyım Açıklaması

TSYD, kayyım atanmasını kabul etmiyor ve genel başkanının görevine iade edilmesini bekliyor.

31.10.2024 21:05
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), sosyal medya hesabından derneğe kayyım atanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Genel başkanımızın bir an önce asılsız suçlamalarla uzaklaştırıldığı görevine iadesini bekliyoruz" dedi.

TSYD Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada hür bir basın ve adalet istediklerini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Bugün düzenlenen Adalet ve Medya İlişkisi Paneli'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un söylediklerini dikkatle dinledik. TSYD olarak biz de tıpkı konuşmacılar gibi düşünüyor, hür bir basın ve adalet istiyoruz. Bu nedenle derneğimize kayyım atanmasını kabul etmiyor, seçimle gelen genel başkanımızın bir an önce asılsız suçlamalarla uzaklaştırıldığı görevine iadesini bekliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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