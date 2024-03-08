TSYD Kayseri Şubesi\'nde Oktay Ensari yeniden başkan seçildi

Türkiye spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesi'nde yapılan Olağan Genel Kurulda mevcut başkan Oktay Ensari güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.
TSYD Kayseri Şubesi'nde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'un Divan Başkanlığı'nı Salih Balcı yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından denetim ve faaliyet raporları okunarak oylandı. TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir'in mesajının okunmasının ardından yapılan oylamada seçime tek listeyle giren mevcut Başkan Oktay Ensari, yeniden TSYD Kayseri Şube Başkanlığı'na seçildi. Olağan Genel Kurula katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Oktay Bey'in vefa gösterilerek tekrardan bir dönem daha başkan olmasından dolayı mutluyum. Onların tecrübelerinden her zaman yararlanmamız lazım. Bu tecrübelerin aktarılması lazım. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
8 ayda 6 bin 500 sporcu katıldı
Valilik öncülüğünde başlatılan ERVA Spor Okulları projesi çerçevesinde 8 ayda 6 bin 500 sporcunun lisanslı bir şekilde camiaya katıldığını aktaran Vali Çiçek; "Kayseri'ye geldiğimiz süre içerisinde en çok önem verdiğimiz proje ERVA spor okulları. Bu spor okullarının bir yöneticiye bağlı olmadan yürüyebilecek bir sistemde olmasını önemsemiştim. Bu güne kadar 24 tane spor okulu açtık, 4 tanesi tadilat aşamasında. Ticaret odamızla açtık, ticaret borsamızla açtık, Kayseri Şeker Fabrikası, Yeşilay, esnaf odası ile açtık. Bu Türkiye'de bir model olarak hızla büyümeye başladı. Bu model Türkiye'de tutar mı, tutmaz. Biraz Kayseri'ye has. Şuan 6 bin 500 sporcu sadece 8 ay içerisinde lisanslı bir şekilde spor camiasına katıldı. ERVA Spor Okulları'nda 6 bin 500 sporcu var ve bunların hepsi kulüpleştirildi" ifadelerini kullandı.
"Fanatik Kayserispor taraftarı olduk"
Kayserispor'un Süper Lig'de daha da yukarılara doğru çıkacağını da sözlerine ekleyen Vali Gökmen Çiçek; "Fanatik bir Kayserispor taraftarı olduk gerçekten. Geçen hafta 3 tane gol yedik ama kötü top oynamadık. Alınan transferler takıma güç kattı. Okan hoca da acayip derecede heyecanlı geldi. Kayserispor'un bu sene çok büyük bir sıkıntısının olmayacağını, daha da yukarılara doğru çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'unun ardından TSYD Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari, Vali Çiçek'e rozet taktı. TSYD Kayseri Şubesi Yönetimi'nde şu isimler yer alıyor;
Yönetim Kurulu: Oktay Ensari, Salih Balcı, Cem Atakan, Metin Kösedağ, Doğan Havur, Mustafa Gürbüz, Canan Bayram
Yönetim Kurulu Yedek: Hakan Çiftçi, Erhan Kan, Turan Bulut, İlyas Kaplan, Gizem Abatay, Şevket Tekin
Denetim Kurulu: Mehmet Kiracıoğlu, Deniz Çağan, Vedat Doğan - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › TSYD Kayseri Şubesi'nde Oktay Ensari yeniden başkan seçildi - Son Dakika
Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, Sinop'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadınlara çiçek hediye ederek günlerini kutladı. UltrAslan Sinop Başkanı Özger Turhan, Sinop'ta sosyal projeler ve taraftarlık anlamında örnek olmaya devam edeceklerini belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA'ya bildirilecek 'Kadın Futbol Stratejik Planı'nı açıkladı.
21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın 4'üncü kez hakim karşısına çıktığı davada ifade veren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Ben biraz safım. Saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?" dedi. Turan, mahkeme başkanının "Sanık Seçil Erzan'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını kabul etmek ister misiniz?" sorusuna ise "Ben paramı alırsam hiç yatmasın bana ne" yanıtını verdi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, 'Haydi Amcalar, Trafikte Güvenli Sürüşe Projesi' çerçevesinde 60 yaş üstü vatandaşlara trafik eğitimi verdi. Eğitimde trafik uyarı işaretleri, sürüş kuralları ve güvenli araç kullanma konuları ele alındı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde protezleri yapılan engelli bireyler için koşu kliniği etkinliği düzenlendi. Engelliler, koşu kliniği etkinliğinin yanı sıra yürüyüş, zıplama egzersizleri yaparak, futbol, basketbol ve voleybol oynadı.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Kiremitocağı Mahallesi'nde hayata geçireceği 19 Mayıs Spor Kampüsü projesi ihale sürecine girdi. Sentetik çim saha, 500 kişilik tribün, çocuk oyun ve spor alanlarının inşa edileceği arazide zemin etüt çalışmaları yapılıyor.
Rıza Sümer, Kepez için insan, çevre ve şehir odaklı 100 proje hazırladıklarını açıkladı. Projeler arasında aile yaşam merkezleri, kreşler, spor salonları, sınav başarı hediyesi, istihdam ve staj bürosu, leziz indirim kart, yaşlılara yönelik hizmetler, düğün salonu uygulaması, yeşil alanlar ve iklim müzesi gibi çalışmalar yer alıyor.
Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp başkanı ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen törende Selçuk İnan'ın imza attığı belirtildi. Gaziantep FK, yeni teknik direktörlerine hoş geldin diyerek başarılar diledi.
"Yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında sanıklar arasında yer alan Seçil Erzan, bugün 4. kez hakim karşısına çıktı. Erzan'a milyonlarca dolar kaptıran Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera müşteki sıfatıyla dinlenirken Selçuk İnan'ın henüz duruşmaya katılmadığı öğrenildi. Muslera ilk ifadesinde "1,2 milyon dolara karşılık 700 bin dolar ödeme aldım" derken Emre Belözoğlu ise "4 milyon 290 bin dolar verdim, hiç para almadım" diye konuştu.
Gaziantep Futbol Kulübü, Marius Sumudica'nın ayrılmasının ardından Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vararak 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine kulüp başkanı ve yöneticiler de katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?