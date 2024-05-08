TSYD Oğuz Tongsir'i yeniden başkan seçti - Son Dakika
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TSYD Oğuz Tongsir'i yeniden başkan seçti

TSYD Oğuz Tongsir\'i yeniden başkan seçti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) olağan seçimli genel kurulunda Oğuz Tongsir, 499 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday İsmail Er ise 196 oy aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da seçimin ardından TSYD'yi tebrik etti ve başarılar diledi.

08.05.2024 22:25
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) olağan seçimli genel kurulunda Oğuz Tongsir, yeniden başkanlığa seçildi.

TSYD Levent Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda Oğuz Tongsir 499 oy alırken, diğer aday İsmail Er ise 196 oy aldı.

TFF'den tebrik mesajı

TSYD'nin seçimli genel kurulunun sonuçlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin sitesinde yer alan mesajda "Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) bugün yapılan Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Oğuz Tongsir ve yönetim kurulunu tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TSYD Oğuz Tongsir'i yeniden başkan seçti - Son Dakika

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