TSYD Sivas Şubesi Olağan Genel Kurulu Sonucunda Ali Yavuz Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TSYD Sivas Şubesi Olağan Genel Kurulu Sonucunda Ali Yavuz Yeniden Başkan Seçildi

TSYD Sivas Şubesi Olağan Genel Kurulu Sonucunda Ali Yavuz Yeniden Başkan Seçildi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ali Yavuz, oy birliğiyle yeniden Sivas Şube Başkanı seçildi. Yapılan seçimde Yavuz'un yanı sıra yönetim ve denetleme kurulları da belirlendi. Ali Yavuz, konuşmasında TSYD Sivas Şubesi'nin başarılara imza atması için çalışacaklarını ve sporun her alanında var olacaklarını belirtti.

13.03.2024 12:42  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Ali Yavuz, yeniden Sivas Şube Başkanı oldu.

4 Eylül Spor Vadisi Amatör Spor Evi Kompleksi içerisinde yer alan TSYD Sivas Şubesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seçime Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Şube Müdürleri Aytaç Keklik, Ufuk Demir, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanvekili Doğan Özçelik, Genel Sekreter ve Futbol İl Temsilcisi Hayrettin Yıldız, TSYD Genel Merkez Şubelerden Sorumlu Yönetici Kemal Çağlayan ve spor medyası katıldı.

Genel kurul Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığı'na TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, katip üyeliklere ise Hakan Bakar ve Ali İzgi seçildi. Genel Kurul Öncesi TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir'in genel kurula gönderdiği mesajın okunmasının ardından TSYD Sivas Şubesi Yönetimi'nin seçimine gidildi.

Tek listeyle gidilen seçimde Mevcut Başkan Ali Yavuz, oy birliğiyle yeniden Sivas Şubesi Başkanlığı'na seçildi. Yönetim Kurulu'nda ise; Mustafa Ateş, Göktürk Fırat, Ahmet Ekici, Abdullah Yiğit, Oğuzhan Sarzep ve Edanur Gökçe Düz yer aldı. Denetleme Kurulu'nda da Murat Güney, Hakan Bakar, Yılmaz Kozu görevlendirildi.

Ali Yavuz "Başarılara imza atmak için çalışma yapacağız"

TSYD Sivas Şubesi Başkanlığı'na seçilen Ali Yavuz, yaptığı konuşmasında, "Biz Büyük Bir Aileyiz, sloganı ile yola çıkan Türkiye Spor Yazarları Derneği, mesleğimizin en güçlü markalarından birisidir. Bu bayrak bana teslim edildiği andan itibaren arkadaşlarımla hep beraber TSYD bayrağını daha da yukarı çıkarmak için mücadele ettik. Dün olduğu gibi bu günde TSYD Sivas Şubesi'nin başarılara imza atması için çalışma yapacağız. Sizlerin desteği ile TSYD Sivas Şubesi yine sosyal sorumluluk projelerinde, sporun her olduğu yerde var olacak ve spor ve sporcunun başarıya ulaşmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Genel kurul sonrası TSYD Genel Başkanı Oğuz Tonsgir, yeniden seçilen TSYD Sivas Şubesi Başkanı Ali Yavuz ve yönetim kuruluna başarı dileklerinde bulundu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Türkiye, Sivas, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TSYD Sivas Şubesi Olağan Genel Kurulu Sonucunda Ali Yavuz Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:36 CHP’deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı Aralarında İmamoğlu’nun danışmanı da var CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu'nun danışmanı da var
13:03 Kedi Eros’u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim
11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
11:06 Kızıldeniz’de gerilim tavan yaptı Yunan savaş gemisi, 2 İHA’ya ateş açtı Kızıldeniz'de gerilim tavan yaptı! Yunan savaş gemisi, 2 İHA'ya ateş açtı
10:42 Ayhan Bora Kaplan’dan “kara para“ savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur Ayhan Bora Kaplan'dan "kara para" savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur
11:36 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi Leyla Bilginel’in anlattıkları ağızları açık bıraktı 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı
11:30 Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı Çin'de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı
11:28 İsrail, Lübnan’ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi
11:27 Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum
11:24 Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti Tek bir ağızdan “Katil İbrahim Keloğlan“ sloganı attılar Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar
11:08 Filistinli çocuklardan İsrail’e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun Filistinli çocuklardan İsrail'e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun
10:46 İngiltere, göçmenlere Ruanda’ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor İngiltere, göçmenlere Ruanda'ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor
10:39 Japon firmanın ’Kairos’ roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti Japon firmanın 'Kairos' roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 13:55:18. #1.11#
SON DAKİKA: TSYD Sivas Şubesi Olağan Genel Kurulu Sonucunda Ali Yavuz Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement