TSYD Sivas Şubesi Olağan Genel Kurulu Sonucunda Ali Yavuz Yeniden Başkan Seçildi

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Ali Yavuz, yeniden Sivas Şube Başkanı oldu.

4 Eylül Spor Vadisi Amatör Spor Evi Kompleksi içerisinde yer alan TSYD Sivas Şubesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seçime Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Şube Müdürleri Aytaç Keklik, Ufuk Demir, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanvekili Doğan Özçelik, Genel Sekreter ve Futbol İl Temsilcisi Hayrettin Yıldız, TSYD Genel Merkez Şubelerden Sorumlu Yönetici Kemal Çağlayan ve spor medyası katıldı.

Genel kurul Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığı'na TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, katip üyeliklere ise Hakan Bakar ve Ali İzgi seçildi. Genel Kurul Öncesi TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir'in genel kurula gönderdiği mesajın okunmasının ardından TSYD Sivas Şubesi Yönetimi'nin seçimine gidildi.

Tek listeyle gidilen seçimde Mevcut Başkan Ali Yavuz, oy birliğiyle yeniden Sivas Şubesi Başkanlığı'na seçildi. Yönetim Kurulu'nda ise; Mustafa Ateş, Göktürk Fırat, Ahmet Ekici, Abdullah Yiğit, Oğuzhan Sarzep ve Edanur Gökçe Düz yer aldı. Denetleme Kurulu'nda da Murat Güney, Hakan Bakar, Yılmaz Kozu görevlendirildi.

Ali Yavuz "Başarılara imza atmak için çalışma yapacağız"

TSYD Sivas Şubesi Başkanlığı'na seçilen Ali Yavuz, yaptığı konuşmasında, "Biz Büyük Bir Aileyiz, sloganı ile yola çıkan Türkiye Spor Yazarları Derneği, mesleğimizin en güçlü markalarından birisidir. Bu bayrak bana teslim edildiği andan itibaren arkadaşlarımla hep beraber TSYD bayrağını daha da yukarı çıkarmak için mücadele ettik. Dün olduğu gibi bu günde TSYD Sivas Şubesi'nin başarılara imza atması için çalışma yapacağız. Sizlerin desteği ile TSYD Sivas Şubesi yine sosyal sorumluluk projelerinde, sporun her olduğu yerde var olacak ve spor ve sporcunun başarıya ulaşmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Genel kurul sonrası TSYD Genel Başkanı Oğuz Tonsgir, yeniden seçilen TSYD Sivas Şubesi Başkanı Ali Yavuz ve yönetim kuruluna başarı dileklerinde bulundu. - SİVAS