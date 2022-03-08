TTF Başkanı Durmuş'un babası Ağrı'da toprağa verildi - Son Dakika
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TTF Başkanı Durmuş'un babası Ağrı'da toprağa verildi

08.03.2022 18:40
TTF Başkanı Durmuş'un babası Ağrı'da toprağa verildi

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş'un babası Mehmet Durmuş'un cenazesi Ağrı'da toprağa verildi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş'un babası Mehmet Durmuş'un cenazesi Ağrı'da toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Durmuş'un cenazesi, uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

Cenaze nakil aracına konularak aile evine götürülen Durmuş'un cenazesi, buradan Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Durmuş, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye, TTF Başkanı Cengiz Durmuş, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Serhat Kasalak, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Ali Oto, Ağrı Barosu Başkanı Mehmet Salih Aydın, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Belediye Başkan Yardımcısı Kasım Bulan ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeye, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve çeşitli tenis kulüpleri de çelenk gönderdi.

TTF Başkanı Durmuş'un babası Ağrı'da toprağa verildi
TTF Başkanı Durmuş'un babası Ağrı'da toprağa verildi

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Mehmet Durmuş, Türkiye, Tenis, Ağrı, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TTF Başkanı Durmuş'un babası Ağrı'da toprağa verildi - Son Dakika


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