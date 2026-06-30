Tuana Gülenay, Qingdao\'da Bronz Madalya Kazandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi ve milli judocu Tuana Gülenay, Çin'de düzenlenen Qingdao Grand Prix 2026'da kadınlar 78 kilo kategorisinde bronz madalya kazandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 26-28 Haziran tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Qingdao kentinde gerçekleştirilen ve 57 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı organizasyonda mücadele eden Gülenay, kadınlar 78 kilo kategorisini üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuva boyunca başarılı performans sergileyen milli sporcu, madalya yolunda Çinli Zhenzhao Ma, Alman Alina Boehm ve Rumen Maidelines Gorguet-Veranes'i mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Japon judocu Mizuki Sugimura'ya mağlup olan Gülenay, bronz madalya karşılaşmasında Büyük Britanyalı Emma Reid'i yenerek kürsüye çıkmayı başardı. Açıklamada görüşlerine yer verilen BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, öğrencileri Tuana Gülenay'ın dünyanın prestijli judo organizasyonlarından birinde elde ettiği başarının üniversite ve Türk sporu adına gurur verici olduğunu belirtti. Üniversite olarak öğrencilerinin bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında uluslararası başarılar elde etmesini önemsediklerini aktaran Özölçer, Spor Bilimleri Fakültesinin güçlü akademik kadrosu ve eğitim altyapısıyla öğrencilerin ulusal ve uluslararası başarılarına katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Özölçer, Gülenay'ın başarısında emeği geçen akademisyenleri, antrenörleri ve Türkiye Judo Federasyonu yetkililerini tebrik ederek, milli sporcuya eğitim ve spor yaşamında başarılarının devamını diledi. - ZONGULDAK