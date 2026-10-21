Tuana Kambur, Avrupa Kuraş'ta altın kazanıp dünya şampiyonluğunu hedefliyor - Son Dakika
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Tuana Kambur, Avrupa Kuraş'ta altın kazanıp dünya şampiyonluğunu hedefliyor

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Tuana Kambur, Avrupa Kuraş\'ta altın kazanıp dünya şampiyonluğunu hedefliyor
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15 yaşındaki milli sporcu Tuana Kambur, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda kadınlar 63 kiloda altın madalya kazandı. Babası ve ailesiyle hazırlanan Kambur, kasım ayında planlanan dünya şampiyonasında da altın madalya hedeflediğini belirtti.

Eskişehir'de 3 yaşında babası Kürşat Kambur'un yönlendirmesiyle judoya başlayan 15 yaşındaki milli sporcu Tuana Kambur, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyanın ardından dünya şampiyonasında da zirveyi hedefliyor.

Judo antrenörü olan babasıyla küçük yaşta spor salonuna gitmeye başlayan Tuana, 2022'den itibaren yurt içindeki şampiyonalarda mücadele etti.

Haziran ayında Kuzey Makedonya'da düzenlenen Struga Open Judo Turnuvası'nda 63 kiloda ikinci olan Tuana, 15 Eylül'de Bulgaristan'ın Otlukköy kentinde gerçekleştirilen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda kadınlar 63 kilo kategorisinde altın madalya kazandı.

Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonasına hazırlanan Tuana, antrenörleri babası Kürşat Kambur, amcası İsmail Serhat Kambur ve dedesi Ahmet Kambur eşliğinde haftanın 5 günü, günde 2 saat antrenman yapıyor.

"En büyük hayalim olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek"

Judoya ailesinin desteğiyle başladığını belirten Tuana Kambur, 12 yıldır bu sporla ilgilendiğini söyledi.

Dedesi Ahmet Kambur'un judo il temsilcisi, babasının ise antrenör olduğunu anlatan Tuana, okuldan sonra antrenmanlarına devam ettiğini belirtti.

Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanmanın kendisi için büyük gurur olduğunu dile getiren Tuana, şöyle konuştu:

"Ülkemizin bayrağını dalgalandırmak çok güzel bir duygu. Avrupa şampiyonu olmak için çok çalıştım. Kürsüde İstiklal Marşı'mızı dinlemek ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak tarif edilemez bir gururdu. Şimdi önümde dünya şampiyonası var. Orada da altın madalya kazanarak ilk dünya şampiyonluğuma ulaşmak istiyorum. En büyük hayalim ise ilerleyen süreçte olimpiyatlarda ülkemi gururla temsil etmek."

Madalyanın arkasında emek var

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde judo antrenörlüğü yapan ve kızının da antrenörü olan Kürşat Kambur da Tuana'nın elde ettiği başarının aileleri için büyük gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Bir madalyanın arkasında yoğun çalışma ve fedakarlık bulunduğunu belirten Kambur, Tuana'nın hazırlık sürecinde dedesi Ahmet Kambur'un teknik, taktik ve psikolojik açıdan önemli destek verdiğini ifade etti.

Kürşat Kambur, kasım ayında düzenlenmesi planlanan dünya şampiyonasında da altın madalya kazanmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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