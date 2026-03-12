Tuba Demir U23 Avrupa Şampiyonası\'nda Bronz Madalya Kazandı

U23 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Tuba Demir, bronz madalya kazandı.

Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden Tuba Demir, çeyrek finalde Macar rakibi Gerda Terek'e 7-1 mağlup oldu. Repesaj müsabakasında İspanyol rakibi Cazalla Torres'i 4-0 öndeyken tuşla mağlup eden Demir, bronz madalya maçına yükseldi. Bronz madalya mücadelesinde Belaruslu rakibi Valerya Mikitsich'i 11-0 teknik üstünlükle mağlup eden milli güreşçi, U23 Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladı. - İSTANBUL