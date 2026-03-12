U23 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Tuba Demir, bronz madalya kazandı.
Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden Tuba Demir, çeyrek finalde Macar rakibi Gerda Terek'e 7-1 mağlup oldu. Repesaj müsabakasında İspanyol rakibi Cazalla Torres'i 4-0 öndeyken tuşla mağlup eden Demir, bronz madalya maçına yükseldi. Bronz madalya mücadelesinde Belaruslu rakibi Valerya Mikitsich'i 11-0 teknik üstünlükle mağlup eden milli güreşçi, U23 Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Tuba Demir U23 Avrupa Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?