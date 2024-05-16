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Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi tarafından 19 Mayıs Futbol Turnuvası düzenlenecek. Dört takımın katılacağı turnuva maçları TÜFAD Kayseri Tesisleri'nde oynanacak.

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında TÜFAD Kayseri Şubesi tarafından dörtlü futbol turnuvası düzenlenecek. Turnuvaya TÜFAD, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kapalı Kale Taraftarlar Grubu takımları katılacak. Maçlar TÜFAD Kayseri Tesisleri'nde bulunan çim sahada oynanacak. Maçlar 25'er dakikadan oluşan 2 devre şeklinde oynanacak. Üçüncülük dördüncülük ve final maçları ise 30'ar dakikalık tek devre üzerinden yapılacak. Takımlar 8 oyuncu ve 1 kalecide oluşacak. Maçlarda oyuncu değişikliği 5 kişi ile sınırlı olacak. Beraberlik ile biten maçlar sonunda penaltı atışlarına geçilecek ve oyuncular 35 yaş üstü olacak.

TÜFADKayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız, bu turnuva ile birlikte kurumlar arasında dostluk ve arkadaşlık duygularını pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Yıldız, "Cumartesi günü tüm sporseverleri TÜFAD Tesislerimize bekliyoruz. Turnuvaya katılım sağlayan takımlara şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ