- Tugay Kaçar: "Keçiörengücü maçından inşallah 3 puanla döneriz"

BOLU - Boluspor'da tecrübeli orta saha oyuncusu Tugay Kaçar, Ankara Keçörengücü maçından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlı ekipte başarılı futbolcu Tugay Kaçar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Kazanabilirdik ama 1 puan da güzel"

Tuzlaspor maçına hazır olmadan çıktığını ancak elinden geleni yaptığını söyleyen Tugay, "Tuzla maçı öncesi 3 haftalık uzun bir ara oldu. Ben de o arada 2 haftalık sakatlığım vardı. Göztepe maçında oynayamamıştım. Burak'ın da sakatlığı olunca hocam bana şans vermek zorunda kaldı. Tuzla maçına hazır olmadan çıktım ama elimden geleni yaptım. Takım olarak gidişatımız güzel. Tuzla maçında güzel sinyaller vermesek de genel anlamda takımın gidişatı iyi. Tuzlaspor müsabakasında da kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Tuzla etkili bir takım. Açık oynasak kötü sonuçlar doğurabilecek bir maçtı. Oynanması gerektiği gibi oynadık. Kazanabilirdik ama 1 puan da güzel. Önümüzde Keçiörengücü maçı var. Onlar da güçlü rakip. Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Oradan güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. İnşallah Keçiören maçında sahada olacağım. İnşallah 3 puanla oradan döneriz" dedi.

"Son 3 senenin en iyi başlangıcını yaptık"

Lige iyi başladıklarını ifade eden Kaçar, "Benim burada 3. senem. Son 3 seneye baktığımızda en iyi başlangıcımızı yaptık. Pozitif bir hava var. Herşey çok güzel. Taraftarın da sabırlı olması gerekiyor. Yanımızda olmaları gerekiyor. Futbol 3 sonuçlu bir oyun. Ortada 30 maç, 90 puan var. 6 maçta alınan puan başlangıç olarak gayet güzel. Hedefe gitmek için bir seri yakalamamız gerekiyor. Onu da başaracak güçteyiz" diye konuştu.