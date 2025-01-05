Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da - Son Dakika
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Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da

Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray\'da

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Göztepe maçı sonrası Galatasaray için çarpıcı bir transfer iddiasında bulundu. Kerimoğlu "İnsanlara hayal satmayı sevmem ama yüzde 85-90 İlkay Gündoğan. Net değil. 85-90 diyorum, yüzde 10'u bırakıyorum" dedi.

05.01.2025 08:42
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Göztepe'yi mağlup ettiği maçı Tugay Kerimoğlu TRT Spor'da değerlendirdi.Galatasaray'ın Göztepe maçındaki performansıyla ilgili Tugay Kerimoğlu, "Ara sonrası performans nasıl çıkacak dediğimizde kötü olduğunu söyleyebilirim. Dengeli bir başlangıç var. Rakibin konumu ve oynadığı oyunla birleştirdiğinizde normal geliyor. Gol ve golden sonraki performansta Galatasaray'da düşüş var" dedi.

"BUGÜN İSTEDİĞİNİ ALAN BİR GALATASARAY VAR"

Tugay Kerimoğlu sözlerini şöyle sürdürdü, "Ara sonrası dönüşte konsantre olamama problemi vardır, bu normaldir. Bazen oyunlar kötü olur, beklenti üç puan üzerine kurulur. Bugün itibariyle istediğini alan bir Galatasaray var. Bana göre bugün sahada Sara iyi oynayan oyunculardan bir tanesiydi" ifadelerini kullandı.

Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da

"İNSANLARA HAYAL SATMAYI SEVMEM AMA..."

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray için çarpıcı bir transfer iddiasında da bulundu. Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'la ilgili Tugay Kerimoğlu, "İnsanlara hayal satmayı sevmem ama yüzde 85-90 İlkay Gündoğan. Net değil. 85-90 diyorum, yüzde 10'u bırakıyorum" açıklamasında bulundu.

"YA DEVRE ARASI YA DA LİG SONU BİTER"

Konuyla ilgili ayrıca Tugay Kerimoğlu, "İçerideki süreç (Manchester City) nedir bilemem ama hak eden de bir oyuncu. Ya devre arası ya da lig sonu. Olabilir, öyle bir durum var" dedi.

Tugay Kerimoğlu, İlkay Gündoğan, Galatasaray, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Emre özenç:
    Posasini tepe tepe kullanırsınız. 1 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ateş olmayan yerden duman çıkmaz, Mertens etkisi yapacaktır, kimse yaşına bakmasın. 0 1 Yanıtla
  • Hüseyin Gümüş:
    Galatasaray almak istiyorsa Fenerbahçe hemen salça olur 0 0 Yanıtla
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