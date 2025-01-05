Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray\'da

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Göztepe'yi mağlup ettiği maçı Tugay Kerimoğlu TRT Spor'da değerlendirdi.Galatasaray'ın Göztepe maçındaki performansıyla ilgili Tugay Kerimoğlu, "Ara sonrası performans nasıl çıkacak dediğimizde kötü olduğunu söyleyebilirim. Dengeli bir başlangıç var. Rakibin konumu ve oynadığı oyunla birleştirdiğinizde normal geliyor. Gol ve golden sonraki performansta Galatasaray'da düşüş var" dedi.

"BUGÜN İSTEDİĞİNİ ALAN BİR GALATASARAY VAR"

Tugay Kerimoğlu sözlerini şöyle sürdürdü, "Ara sonrası dönüşte konsantre olamama problemi vardır, bu normaldir. Bazen oyunlar kötü olur, beklenti üç puan üzerine kurulur. Bugün itibariyle istediğini alan bir Galatasaray var. Bana göre bugün sahada Sara iyi oynayan oyunculardan bir tanesiydi" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARA HAYAL SATMAYI SEVMEM AMA..."

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray için çarpıcı bir transfer iddiasında da bulundu. Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'la ilgili Tugay Kerimoğlu, "İnsanlara hayal satmayı sevmem ama yüzde 85-90 İlkay Gündoğan. Net değil. 85-90 diyorum, yüzde 10'u bırakıyorum" açıklamasında bulundu.

"YA DEVRE ARASI YA DA LİG SONU BİTER"

Konuyla ilgili ayrıca Tugay Kerimoğlu, "İçerideki süreç (Manchester City) nedir bilemem ama hak eden de bir oyuncu. Ya devre arası ya da lig sonu. Olabilir, öyle bir durum var" dedi.