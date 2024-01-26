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Tuğba Bugur, Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nda birinci oldu - Son Dakika
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Tuğba Bugur, Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nda birinci oldu

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nda genç kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde birinci olan Tuğba Bugur, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor. Milli takıma seçilen ve kişisel rekorunu geçen Bugur, Türkiye rekorunu kırmak ve Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılmak için yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Atıcılık sporuna tesadüfen başlayan Bugur, gelecekte kardeşlerinin de bu spora ilgi duyacağına inanıyor. Milli takıma ikinci kez seçilen genç sporcu, Yunan atıcı Anna Korakaki'yi idol alarak Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda derece elde etmeyi hedefliyor.

Tuğba Bugur, Havalı Silahlar Federasyon Kupası\'nda birinci oldu
26.01.2024 - 11:43,  Güncelleme: 11:44
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Mersin'de 10-15 Ocak tarihlerinde yapılan Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nda genç kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde 565 puanla birinci olan 19 yaşındaki Tuğba Bugur, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'de elde ettiği başarıyla milli takıma seçilen ve elde ettiği puanla kişisel rekorunu geçme başarısı da gösteren Bugur, 12 puanla kaçırdığı Türkiye rekorunu kırmanın yanı sıra ABD'de düzenlenecek Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na kota alabilmek ve Avrupa şampiyonlukları için Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Trabzon Atış Poligonu'nda yoğun şekilde hazırlanıyor.

Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlıkları Merkezi (TOHM) sporcusu Bugur, AA muhabirine, atıcılık sporunu tesadüfen öğrendiğini söyledi.

Lise birinci sınıftan beri atıcılıkla ilgilendiğini belirten Bugur, "Babam askeriyede memur olarak çalışıyor. Ben de askeriyede tanıştım bu sporla. Deneme amaçlı gitmiştim, daha sonrasında tarama yapıldı. Tarama sonrasında müsabakalara katıldım, baktım ki oluyor ben de devam ettim." dedi.

Bugur, ilk madalyasını 2022'de Trabzon'da düzenlenen Karadeniz Kupası'nda ikinci olarak kazandığını, 2023'te gerçekleştirilen Üniversite Sporları'nda ise üçüncülük elde ettiğini anlattı.

Milli sporcu, iki erkek kardeşinin de aynı sporla ilgilendiğini ifade ederek, "Yaşları henüz ufak ama benim izimden geleceklerine eminim." ifadesini kullandı.

Kadın sporcuların atıcılıkta daha başarılı olduklarını düşündüğünü dile getiren Bugur, "Hem nabız düşürme açısından hem de tetiği ezme açısından, profesyonel tetikçilerin çoğu aslında kadındır." diye konuştu.

Milli takıma ikinci kez seçilmenin heyecanını yaşıyor

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat meşalesini taşıyan ilk kadın ünvanına sahip Yunan atıcı Anna Korakaki'yi idol aldığını vurgulayan genç sporcu, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na kota almayı ve organizasyonda derece elde etmeyi hedeflediğini anlattı.

Bugur, milli takıma ikinci kez seçilmenin heyecanını yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mersin'de yapılan müsabakayı birincilikle tamamladım, milli takım için gereken puanı geçtim. Heyecan verici ve emeklerimin karşılığını aldığım güzel bir müsabaka oldu. Kendi rekorumu kırdım aslında ama gençler rekorunu kıramadım. Hedefim Türkiye rekorunu kırmak. Olimpiyatlara katılmak dışında aynı zamanda Avrupa şampiyonalarında da derece yapmak istiyorum."

Antrenör Zehra Özgencil ise sporcusuyla 2022'den beri çalıştıklarını anımsatarak, "Sporcumun azimli çalışmasının eserini günbegün görüyoruz. Macaristan'da yapılacak olan milli takım kampına katılma başarısı gösterdi, hepimiz gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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