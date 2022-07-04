Tuğbey Akgün, Bursaspor ile olan sözleşmesini feshetti - Son Dakika
Üye Girişi

Tuğbey Akgün, Bursaspor ile olan sözleşmesini feshetti

04.07.2022 11:22
Tuğbey Akgün, Bursaspor ile olan sözleşmesini feshetti

Sözleşmesine 'Bir sezonda 20 maçtan az oynaması halinde sözleşmesi feshedilir' maddesi koyduran Tuğbey Akgün, TFF'ye başvurarak serbest kaldı.

Sözleşmesine 'Bir sezonda 20 maçtan az oynaması halinde sözleşmesi feshedilir' maddesi koyduran Tuğbey Akgün, TFF'ye başvurarak serbest kaldı.

Bursaspor'da bir ayrılık daha yaşandı. Uzun zamandır takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanmayan Tuğbey Akgün, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bursaspor'la 2023'te bitecek sözleşmesini özel maddeden yararlanıp tek taraflı fesheden 19 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligde 20, Türkiye Kupası'nda da 3 maçta görev yaptı. 2003 doğumlu olan genç futbolcu, Bursaspor'un piyasa değeri en yüksek oyuncusu konumundaydı. Genç futbolcu, Cuma günü yapılan toplantıda Sportif Direktör İsmail Ertekin'e takımda kalmak istemediğini de dile getirmişti.

(Barış Yalım - İHA)

YORUMLAR
500
Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı Galatasaray, Kazımcan Karataş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Kazımcan Karataş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuğbey Akgün, Bursaspor ile olan sözleşmesini feshetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:29:31. #1.12#
SON DAKİKA: Tuğbey Akgün, Bursaspor ile olan sözleşmesini feshetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement