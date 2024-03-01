TÜGVA Şampiyonasında Zonguldaklı Sporcular Madalyalarla Döndü - Son Dakika
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TÜGVA Şampiyonasında Zonguldaklı Sporcular Madalyalarla Döndü

TÜGVA Şampiyonasında Zonguldaklı Sporcular Madalyalarla Döndü

Çınarcık Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Zonguldaklı sporcular, 10 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Şampiyon olan sporcular, Türk milli takımını temsilen Avrupa Şampiyonası'nda yarışacaklar.

01.03.2024 21:24
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TÜGVA tarafından düzenlenen şehitlere rahmet, Filistin'e destek sloganıyla Yalova Çınarcık Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Zonguldaklı sporcular madalyalarla döndüler.

Çınarcık Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 16 Şubat Cuma günü başlayan Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Karşılaşmalara Zonguldak dahil 81 ilden 4 bin sporcu şampiyonaya katıldı. Zonguldak TÜGVA Spor Kulübü sporcularının da katıldığı şampiyonada dört şampiyon, dört ikinci ve iki üçüncülük elde ederek toplamda 10 madalya ile dönmenin haklı gururunu yaşadılar. Türkiye şampiyonu olan sporcular Türk milli takımını temsilen Avrupa Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular Balkan ve Uluslararası Şampiyonada Milli Formayı giyecekler.

Karşılaşmalarda Bekir Kaya, Özgür Öncel, Sevde Gül Pürenli, Göksu Nur Cepci Muhammet Serdar Güllüoğlu, Hatice Elif Mercan, Tarık İhsan Usta, Elanur Alkurt ve Zehra Nilda Pürenli isimli sporcular yer alırlarken, Wushu Kung Fu Zonguldak İl Temsilcisi Celal Ulupınar yaptığı açıklamada, "Zonguldak ilimiz ve Devrek ilçemizden sporcularımızın aldığı dereceler bizleri mutlu etti. Sporcularımızdan Uluslararası arası arenada da başarı bekliyorum. Tüm sporcu ve antrenörlerimizi kutluyor, Büyükler kategorisinde de dereceler bekliyoruz" diye konuştu - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TÜGVA Şampiyonasında Zonguldaklı Sporcular Madalyalarla Döndü - Son Dakika

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