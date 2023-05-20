Tükürük krizinde Fenerbahçe cephesinden ilk açıklama: Kınıyoruz - Son Dakika
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Tükürük krizinde Fenerbahçe cephesinden ilk açıklama: Kınıyoruz

20.05.2023 14:52

Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydin'in gol sevinci sırasında secdeye giden Trezeguet'nin yanından geçerken tükürmesine Trabzonspor kanadından büyük tepki gelmişti. Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı sporun dostluk, sevgi ve saygı yaklaşımından uzak, bir futbolcuyu haksız yere hedef alan bu ayrıştırıcı, önyargılı yaklaşımını kınıyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Samet Akaydin'in bordo-mavili futbolcuya yaptığı iddia edilen hareket gündem oldu. Trabzonspor cephesi konuya ilişkin sert bir açıklama yaparken, Fenerbahçe'den aynıt gecikmedi.

"'GÖREN HER GÖZ' TARAFINDAN AÇIKÇA ANLAŞILMAKTADIR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçın ardından sosyal medya gündemine düşen futbolcumuz Samet Akaydın ve Trabzonsporlu oyuncu Trezeguet'in görüntüsü üzerine Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı paylaşım üzerine bu açıklamayı yapıyoruz. Dün geç saatlerde gündeme düşen ilgili video üzerine futbolcumuz ile görüşme yapılmış, olayın kesinlikle yansıtıldığı gibi olmadığı, kamera açısı üzerinden kamuoyunu manipülasyon ve aldatma yapıldığı futbolcumuz tarafından net bir dille açıklanmıştır. Nitekim farklı görüntü açılarından konunun oyuncunun üzerine tükürmek ile alakasının olmadığı "gören her göz" tarafından açıkça anlaşılmaktadır.

"AYRIŞTIRICI YAKLAŞIMI KINIYORUZ"

Futbolcumuz Samet Akaydın'ın konu ile ilgili bu sabah resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayı yeniden tüm kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunuyor; Manipülatif bir görüntü üzerinden oluşan yalan yanlış gündeme dair Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı sporun dostluk, sevgi ve saygı yaklaşımından uzak, bir futbolcuyu haksız yere hedef alan bu ayrıştırıcı, önyargılı yaklaşımını kınıyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

SAMET AKAYDİN'DEN AÇIKLAMA

Samet Akaydin ise konuya ilişkin olarak, "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum." dedi.

Olay anı:

Tükürük krizinde Fenerbahçe'den Trabzonspor'a cevap gecikmedi: Kınıyoruz
Trezeguet'in gol sevincine karşı yaptığı harekete tepki gelince Samet Akaydın sessizliğini bozdu: Ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum Trabzonspor'dan, Samet Akaydın'ın hareketi için zehir zemberek açıklama: Rezillik ve iğrençliktir
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Tükürük krizinde Fenerbahçe'den Trabzonspor'a cevap gecikmedi: Kınıyoruz Tükürük krizinde Fenerbahçe'den Trabzonspor'a cevap gecikmedi: Kınıyoruz

Samet Akaydın, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tükürük krizinde Fenerbahçe cephesinden ilk açıklama: Kınıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tükürük krizinde Fenerbahçe cephesinden ilk açıklama: Kınıyoruz - Son Dakika
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