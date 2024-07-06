Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik'ten Bizim Çocuklar'a mesaj var - Son Dakika
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Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik'ten Bizim Çocuklar'a mesaj var

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Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan A Milli Takım'a destek geldi. Milli Savunma Bakanlığı, askerlerimizin mesajlarının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

06.07.2024 16:27
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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma öncesinde ay-yıldızlılara destek mesajı yağarken, bir paylaşım da Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, kahraman Mehmetçiklerden gelen destek mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

MEHMETÇİK'TEN MİLLİ TAKIM'A DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yapılan videolu paylaşıma "Millî ruh, millî güç! Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan #BizimÇocuklar'a mesaj var. A Millî Futbol Takımımızın #EURO2024 'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak. Haydi Türkiye, hep birlikte zafere!" notunu düştü.

MAÇ SAAT KAÇTA?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalindeki Hollanda- Türkiye karşılaşması bu akşam TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Fransız hakem Clement Turpin'in düdük çalacağı karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik\'ten Bizim Çocuklar\'a mesaj var

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Son Dakika Spor Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik'ten Bizim Çocuklar'a mesaj var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mustafa Naz: izleyipte gozleri yasarmayanin vatan bayrak sevdasindan şüphe duyarim... vurdugunuz gol olsun yigitler 40 3 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: ağladım valla izlerken 31 2 Yanıtla
    Mustafa Naz: valla bende agladim 12 2 Deniz Öztürk: Bende size katıldımO? 3 2
  • Ali tekeş: Vallah ağlamadım çünkü yenileceğiz 3 18 Yanıtla
    Murat Çevre: Ağzını hayır aç uğursuz 1 1 ilker oymak: Vay Zalım Vay ???? 0 1
  • Ahmet Oruc: Çok gurur verici, bende Mehmetçik’e dünyanın her bir tarafında başarılar diliyorum, iyili varsınız. 17 3 Yanıtla
  • Recep Acar: Canlarım sizleri çok seviyoruz 15 2 Yanıtla
  • ilker oymak: 3 HİLAL CcC ?????? 5 4 Yanıtla
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