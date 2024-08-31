Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Emre Kargın, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı
Sarı Kartlar: Dk. 65 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 86 Boateng (TÜMOSAN Konyaspor)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün ( Dk. 65 Melih İbrahimoğlu), Jevtovic (Dk. 85 Tunahan Taşçı), Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Prip), Pedrinho (Dk. 77 N'dao), Aleksic (Dk. 65 Boateng), Umut Nayir
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Janvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Kartal Yılmaz (Dk. 80 Ali Karimi), Boa Morte, Cardoso, Mane (Dk. 85 Ramazan Civelek), Nazon (Dk. 68 Mehmet Eray Özbek)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor maçı 0-0 sona erdi.
49. dakikada Yusuf Erdoğan'nın sağ kanattan ortasında topla buluşan Boranijasevic'in şutu az farkla dışarıya çıktı.
70. dakikada sağ kanattan topu alan Boa Morte'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun şutunu kaleci Slowik çıkardı.
89. dakiakada Guilherme'nin kullandığı kornerde topa yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
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