TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray Maçının İlk Yarısı 1-1 Sonuçlandı

Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Direnç Tosunluoğlu, Deniz Caner Özaral, Osman Gökhan Bilir
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Jevtovic, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün, N'dao, Aleksic, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Dubois, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Goller: Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 45 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
14. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan yerden ortasında topa gelişine vuran Mertens'in şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.
26. dakikada Guilherme'nin kullandığı kornerde Torreira kale önünde topu kornere çeldi.
35. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Aleksic'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
41. dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasına hareketlenen Icardi'nin ceza sahası içerisinden yerden pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1.
45. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın yerden pasında Oğulcan Ülgün, topu ağlarla buluşturdu. 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
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