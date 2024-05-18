TÜMOSAN Konyaspor, Kayserispor ile berabere kaldı - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor, Kayserispor ile berabere kaldı

TÜMOSAN Konyaspor, Kayserispor ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 2-2 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, çok değerli bir puan aldıklarını söyledi. Çamdalı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın kritik bir karşılaşma olduğunu belirtti ve hakemin ikinci yarıda Kayserispor lehine kararlar verdiğini öne sürdü. Çamdalı, önümüzdeki hafta Galatasaray maçına odaklanacaklarını ve ligi garantilemek için gerekeni yapacaklarını ifade etti.

18.05.2024 22:49
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 2-2 kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, çok değerli bir puan aldıklarını söyledi.

Çamdalı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün iki taraf için de kritik bir karşılaşma olduğunu belirtti.

Maçı 11'e 11 tamamlamanın kendileri için daha avantajlı olabileceğini ifade eden Çamdalı, hakemin ikinci yarı takdir haklarını Kayseri'den yana kullandığını öne sürdü.

Bunun mazeret olmadığını dile getiren Çamdalı, "Kaçırdığımız çok fazla pozisyon, 2 tane direkten dönen topumuz, sayılmayan bir golümüz var. Yine de 1 puan çok değerli. Önümüzdeki hafta Galatasaray maçı var. Hatay'ın berabere kalmasının, bugünü sadece ötelemiş olduğunu düşünüyorum. Umarım haftaya istediğimiz puanları alıp, ligi bir şekilde garantiler, yeni sezona hazırlanırız." diye konuştu.

Çamdalı, bir gazetecinin, hakem Halil Umut Meler'in gösterdiği kırmızı kart ve penaltıyı değerlendirmesini istemesi üzerine, şunları kaydetti:

"İlk yarı kırmızı kart netti, bence çok doğru bir karar. Hakem, ikinci yarı bunun etkisinde biraz kalmış olabilir. Taktir haklarını biraz Kayseri'den yana kullandı. Penaltıyı çalmasa VAR çağırır mı, ondan da şüpheliyim. O kırmızı kartın sanki etkisinde kaldı. Ama öyle karar verdi, yapacak bir şey yok. Pozisyonları değerlendirseydik bunları konuşmayacaktık. Haftaya Galatasaray maçı var. Aynı şekilde, bu maça nasıl hazırlandıysak, aynı şekilde hazırlanıp, gerekeni yapacağımızı düşünüyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor, Kayserispor ile berabere kaldı - Son Dakika

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