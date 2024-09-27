TÜMOSAN Konyaspor Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Çabukluk ve gol çalışmasıyla devam eden idman, taktik oyunla sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, maçın son çalışmasını yarın Trabzon'da yapacak.
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