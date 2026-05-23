TÜMOSAN Konyaspor Zor Maçta Kaybetti

TÜMOSAN Konyaspor Yardımcı Antrenörü Steven Caulker, "Takım iyi mücadele etti ama maalesef kaybeden taraf biz olduk." dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart görmesi üzerine yardımcı antrenör Caulker, Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Caulker, Trabzonspor'u galibiyetleri nedeniyle teşekkür ettiğini belirtti.

Kendileri için zor bir maç olduğunu ifade eden Caulker, "Takım iyi mücadele etti ama maalesef kaybeden taraf biz olduk." diye konuştu.