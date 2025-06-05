Tuna Tunca, Manş'ı Geçmek İçin Yeniden Yola Çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Tuna Tunca, Manş'ı Geçmek İçin Yeniden Yola Çıkıyor

Tuna Tunca, Manş\'ı Geçmek İçin Yeniden Yola Çıkıyor
05.06.2025 12:20
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Otizmli yüzücü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçerek Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

İZMİR'de yaşayan otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca (22), geçen yıl kötü hava koşulları nedeni ile yarım kalan İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi maratonu için yeniden yola çıkıyor. Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli birey olmayı hedeflediğini belirten Tunca, "Manş Denizi'ni geçmek için hazırım ve çok heyecanlıyım. Kış mevsimi boyunca denizde yüzdüm. Antrenmanlarımı düzenli olarak yaptım. Buz küvetine girdim. Sağlıklı beslendim. Manş Denizi'ni geçip tamamladıktan sonra Türk bayrağını dalgalandıracağım" dedi.

Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, 3,5 yaşındayken havuza kolluksuz atlaması ve suyu çok sevmesi üzerine annesi Anne Gülnur Tunca desteği ile yüzme eğitimleri aldı. Eğitimlerin ardından 11 yaşında antrenör Mert Onaran ile çalışmaya başlayan Tunca, çeşitli yarışlarında dereceler aldı. Tunca, 23 Haziran 2024'te antrenörü Mert Onaran ile İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli kentine kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçti. Daha önce İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçen Tunca, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzerek açık su geçişi yapan ilk otizmli birey oldu.

'TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRACAĞIM'

İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli yüzücü olmayı hedefleyen Tunca, 7 Ağustos 2024'te İngiltere'ye giderek antrenmanlarını sürdürdü. Tunca, 15 Eylül 2024'te İngiltere'nin Dover Boğazı'ndan yüzmeye başladı. 8 saat boyunca kesintisiz yüzen Tunca, yola çıktıkları tekne kaptanının kararıyla hava koşullarının kötüye gitmesi nedeniyle yüzmeyi sonlandırdı. Pes etmeyen ve bu yıl yeniden Manş Denizi'ni geçmek için hazırlıklarını tamamlayan Tunca, 9 Haziran'da yola çıkıyor. Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tunca, "Manş Denizi'ni geçmek için hazırım ve çok heyecanlıyım. Kış mevsimi boyunca denizde yüzdüm. Antrenmanlarımı düzenli olarak yaptım. Buz küvetine girdim. Sağlıklı beslendim. Manş Denizi'ni geçip tamamladıktan sonra Türk bayrağını dalgalandıracağım" dedi.

'TUNA, FARKLILIKLARIN GÜCE DÖNÜŞTÜĞÜ BİR YOLCULUĞU TEMSİL DİYOR'

Tuna'nın bu yıl hedefinin net olduğunu söyleyen annesi Gülnur Tunca, "Manş Denizi'ni geçerek hem kendi hayalini gerçekleştirmek hem de binlerce kişiye ilham vermek istiyor. Geçen yıl olumsuz hava koşulu nedeni ile kaptan ilerlemenin tehlikeli olduğuna karar verip ilerlemeyi durdurmuştu. Ancak bu yıl Tuna, antrenmanlarını TSYD Urla Olimpik Havuzu'nda artırarak sürdürdü. Tuna, 12 ile 24 Haziran tarihleri arasında hava koşullarının iyi olduğu ilk gün İngiltere'den Fransa'ya uzanan en yakın mesafesi 36 kilometre olan Manş Denizi'ni geçmek istiyor. Zorlu geçişi tamamlarsa Manş Denizi'ni geçen ilk Türk otizmli sporcu olarak tarihe geçecek. 7-8 saat süren açık deniz yüzme antrenmanı yaptık ve böylelikle fiziksel ve zihinsel dayanaklılığını geliştirdi. Kazandığı madalyalar sadece sportif başarıyı değil aynı zamanda farklılıkların güce dönüştüğü bir yolculuğu temsil diyor. Tuna, böylelikle otizmli bireylerin potansiyeline dikkat çekecek ve ilham vermek amacıyla Manş'ı geçecek. Tuna otizmin bir engel değil nöroçeşitliliğin bir parçası olduğunu gösterecek" ifadelerini kullandı.

'TUNA İLE BUZLU HAVUZDA BEKLEME ÇALIŞMASI YAPTIK'

Tuna'nın antrenörü Mert Onaran ise geçen yıl hava koşullarının kötü olmasından dolayı yarım kalan Manş Denizi geçişini yeniden tekrarlayacaklarını söyleyerek, "2-25 Haziran arasında Manş Denizi'ni geçmek için en uygun zamanı bekleyeceğiz. Bu sene hava şartlarının daha iyi olacağını en azından fırtınanın geçen seneye göre daha az olacağını öngörüyoruz. Fakat haziran ayı olduğu için su sıcaklığı 12 il 13 derecede olacak. Geçen yıl eylül ayında gitmiştik ve su sıcaklığı 17-18 derecede değişiyordu. Bu nedenle Tuna'yı bu yıl biraz zorlayabilir. Tuna ile bol bol buzlu havuzda bekleme çalışması yaptık ve Tuna'yı hazırladık. Umuyoruz ki Tuna bu yıl bu geçişi tamamlayarak bir ilki gerçekleştirmiş olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Manş Denizi, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuna Tunca, Manş'ı Geçmek İçin Yeniden Yola Çıkıyor - Son Dakika

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